La Generalitat inicia una campanya per eliminar la processionària del Solsonès

La Generalitat activa avui una nova campanya al Pirineu i Prepirineu, on també hi ha municipis del Solsonès, de tractament via aèria de control de la processionària del pi, que en els últims anys ha malmès grans extensions de boscos catalans.

El pla del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) és dur a terme la campanya en una àrea geogràfica de 17.500 hectàrees de 48 municipis i dotze comarques de les demarcacions de Lleida, Tarragona i la Catalunya Central. L'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Noguera, el Berguedà, el Solsonès, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, així com una part del Ripollès, seran les comarques on es portaran a terme aquestes accions, i destaca un important increment a les comarques tarragonines.

La campanya s'inicia avui escampant per mitjà d'un helicòpter un producte biològic compatible amb l'agricultura biològica, però que ataca els nius de processionària. Pel que fa al Solsonès, alguns dels municipis on es farà aquest procediment són Castellar de la Ribera, Pinell de Solsonès i Lladurs, entre d'altres.

Tot i que enguany s'ha hagut de dur a terme una altra campanya de tractaments aeris per lluitar contra la proliferació de l'eruga pelada del suro, el departament ha decidit tornar a actuar ja que els resultats de les diferents campanyes està ajudant que la gravetat de les afectacions disminueixi malgrat que les perspectives pel que fa a l'evolució d'aquesta plaga no siguin favorables per culpa del canvi climàtic, que afavoreix l'aparició d'aquest insecte. Les pinedes afectades per la processionària arreu de Catalunya segueixen vorejant el 20% de les totals, però la part positiva és la reducció de les afectacions de caràcter greu, actualment inferiors a 20.000 hectàrees, que són les que provoquen més problemes pel que fa a salut, ramaderia, oci i paisatge. L'any en què hi va haver més afectacions greus va ser el 2016, quan gairebé 60.000 hectàrees van ser greument afectades per aquest insecte defoliador que provoca la caiguda de fulles dels arbres i genera urticària i trastorns al·lèrgics a les persones i als animals. Això provoca importants perjudicis a les economies locals en els àmbits del turisme rural, la ramaderia i el sector forestal, entre d'altres.

En aquesta nova edició de la campanya, iniciada l'any 2015, els mitjans aeris llançaran Bacillus thuringiensis kurstaki, un bacteri no nociu per a les persones ni per al medi ambient que queda a les fulles dels arbres i destrueix les erugues en els seus primers estadis de vida. Les fumigacions es faran a més de cent metres de les zones habitades. Segons el DARP, la tardor és el moment en què el tractament contra aquestes plagues és més efectiu, ja que les erugues es troben en els primers estadis de desenvolupament. Tot i això, l'objectiu del tractament no és erradicar aquest organisme, sinó contribuir a l'equilibri natural de les seves poblacions a les pinedes.



El tractament, a prova

En la campanya del 2018 es va fer un estudi en què es va voler comprovar l'eficàcia del tractament que s'inicia avui a gran part de Catalunya. Segons aquest estudi, les defoliacions en les zones tractades va ser 16 vegades inferior que en les zones controlades pel departament on no es fa el tractament per comprovar la seva eficàcia. El resultat és que l'efectivitat dels tractaments és del 92,3%, avaluat sobre 29 parcel·les que contenien un total de 2.160 pins.