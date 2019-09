Els ajuntaments de la comarca demanen la contractació d'un quart arquitecte

Alguns municipis de la comarca del Solsonès estan tenint retards en diferents projectes urbanístics per la manca d'arquitectes a l'àrea del Servei Tècnic del Consell Comarcal.

Actualment l'ens té tres tècnics contractats que s'encarreguen d'emetre informes amb relació a les diverses obres i activitats que es projecten als municipis de la comarca que no disposen d'arquitecte municipal propi, informar amb relació a les llicències urbanístiques i d'activitats d'acord amb el que estableix la llei, i donar permisos d'obres, entre d'altres, però s'ha donat la situació que ha arribat a haver-hi només un arquitecte disponible per a la totalitat dels municipis de la comarca.

Aquest fet ha provocat que els municipis que tenien assignat un dels tècnics que, per alguna raó, no estaven disponibles no hagin pogut tirar endavant els seus projectes urbanístics. Davant la futura baixa per maternitat d'una arquitecta de l'àrea del Servei Tècnic els propers mesos, els batlles van acordar contractar-ne un de nou a la plantilla.

És per això que al Consell d'Alcaldes del Solsonès que va tenir lloc dijous passat es va acordar la contractació d'un quart tècnic per cobrir la necessitat de tots els municipis de la comarca que estaven veient com se'ls acumulava la feina en no poder disposar dels serveis de cap arquitecte o fer-ho amb molt temps de marge. Alguns dels municipis estaven més afectats que d'altres en no tenir el seu arquitecte assignat, mentre que d'altres sempre han tingut el seu a disposició. Un exemple dels municipis afectats és Guixers, l'alcalde del qual, Jordi Selga, va assegurar que té «projectes d'obres que no surten des del 2018».

El procés per contractar un nou tècnic podria trigar un temps indeterminat encara i per tant el problema seguiria vigent durant les properes setmanes. Per evitar-ho, el Consell d'Alcaldes també va acordar la contractació urgent d'un arquitecte per alliberar els ajuntaments que tenen més projectes pendents d'aprovar. Aquesta contractació, en ser de caràcter urgent i no tenir temps de trobar finançament, anirà a càrrec dels municipis que utilitzin el seu servei. Altres municipis, però, tenen contractat un arquitecte per a ells sols per evitar que es bloquegi la seva situació urbanística, com ha passat en altres pobles.

En aquests moments de l'any passat, també es vivia una situació similar. El Consell Comarcal ja va haver d'ampliar la plantilla a l'àrea del Servei Tècnic de 2 als 3 arquitectes actuals, ja que els municipis es trobaven amb el mateix problema. Tot i això, un any després, la situació no és que no hagi millorat, sinó que ha empitjorat, i els alcaldes demanen ara una solució immediata.