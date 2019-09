Amisol inicia una campanya de recaptació de fons per a la reforma de la seva nova llar

L'edifici del Seminari, on hi haurà la nova residència d'Amisol

L'associació Amisol de Solsona ha ofert la possibilitat d'ajudar econòmicament en la reforma de la que serà la seva nova llar de cara a l'any 2020 mitjançant el teaming. Aquest mètode consisteix que tothom qui vol pot donar un euro al mes a l'entitat per ajudar-la econòmicament de cara a la reforma. Les obres ja van començar dijous passat.

A l'agost l'entitat va arribar a un acord amb el bisbat de Solsona per llogar l'antiga casa de les Monges, a l'edifici del Seminari de Solsona, per ampliar la seva residència. Amisol va considerar tirar endavant aquest projecte per ampliar el nombre de places de la seva residència, ja que actualment està al límit de la seva capacitat amb 21 places.

La nova residència tindrà cuina, bugaderia, menjador, sala d'estar, sala per fer tallers i 12 habitacions amb bany integrat, a part de disposar d'un petit hort i una mica de jardí per poder gaudir de l'espai exterior.