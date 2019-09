Solsona demana un tècnic de medi ambient, un d'educació i un de salut a través del SOC

L'Ajuntament de Solsona, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, ha sol·licitat al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) tres llocs de treball temporals per a joves amb formació postobligatòria beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil. Els perfils buscats són els de tècnic de Medi Ambient, per donar suport a les regidories de Medi Ambient i Parcs i Jardins; tècnic d'Educació, per a la regidoria corresponent, i tècnic de Salut per incorporar-se a l'Oficina Jove del Solsonès.

La contractació d'aquests joves, pendent d'aprovació per part del SOC, serà pràcticament immediata, ja que s'iniciarà el 31 d'octubre i finalitzarà el 30 d'abril de l'any que ve. Per aquest motiu, es recomana a tothom qui estigui interessat en aquestes ofertes que s'hi inscrigui a l'Oficina de Treball de Solsona abans del dia 22 d'octubre. Aquestes places laborals són subvencionades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. S'adrecen a persones d'entre 16 i 29 anys,

Les places són per a joves inscrit com a demandant d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, han de ser beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya, ha de tenir un títol universitari o de formació professional de grau superior o grau mitjà o un certificat de professionalitat i "no ha d'haver participat en els convocatòries dels anys 2017 i 2018

El tècnic de Medi Ambient es dedicarà a actualitzar les dades dels inventaris d'arbres i plantes de Solsona, realitzar una memòria d'accions del programa Viles Florides del 2019 i la previsió per al 2020. Al tècnic d'Educació se li encarregarà el disseny d'un pla a curt i mitjà termini que prevegi educació complementària a la dels centres educatius del municipi. I el tècnic de Salut desenvoluparà un pla comarcal de salut jove.