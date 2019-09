GX Fibra i Comunicacions fa constar que no té a veure amb l'avaria de Telefónica

L'empresa GX Fibra i Comunicacions fa constar en un comunicat adreçat a aquest diari que els operaris que apareixien a la notícia publicada el dia 20 i titulada «Solsona estudia demandar col·lectivament Telefónica» formen part de la seva plantilla i no tenen res a veure amb l'empresa Telefónica.

Tot i que el peu de foto deia «Instal·lació de la fibra òptica a Solsona el 2017» i no feia referència a cap empresa, GX Fibra i Comunicacions vol remarcar que el contingut de la foto no té res a veure amb la notícia sobre l'avaria de Telefónica a Solsona, i que els treballs d'instal·lació de la fibra no tenen cap relació amb l'avaria. Efectivament, la foto es va utilitzar exclusivament com a il·lustració i no hi ha cap relació entre l'avaria i GX Fibra i Comunicacions.

Els clients de Movistar, la marca amb la qual opera Telefónica, van veure com el servei de telèfon que ofereix aquesta operadora quedava afectat per una avaria durant tot un dia.