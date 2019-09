Nous horaris i un monitor permeten a la línia d'Olius ser bus escolar de Solsona

Quinze alumnes de Solsona estrenen la nova proposta d'aprofitament del transport interurbà Solsona-Olius per anar a escola. Viuen allunyats del centre escolar, però dins de la mateixa ciutat, i aquest bus els permet escurçar el temps de recorregut o fer que alguns pares no hagin d'acompa-nyar-los amb el cotxe per acudir a la seva escola.

Per poder fer aquest aprofitament, l'empresa del transport ha adaptat el seu horari al dels centres escolars. Aquesta és una iniciativa que ha posat d'acord l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i el departament de Territori i Sostenibilitat, responsables de la concessió de línies de bus.

De moment es tracta d'una prova pilot. L'Ajuntament es responsabilitza de la persona acompanyant que fa el trajecte amb els alumnes i els atén fins a l'arribada a l'escola. La idea és optimitzar recursos públics, fer que el transport interurbà es pugui utilitzar també per a algun dels trajectes escolars i afavorir la vida de les famílies.

Aquesta prova pilot, a la qual fins ara s'han acollit quinze d'alumnes, serà gratuïta fins a final d'any. L'objectiu és donar facilitats a les famílies per tal que els infants puguin aprofitar el pas del bus, l'horari del qual s'ha adaptat recentment a fi d'ajustar-lo al dels centres educatius. L'èxit o el grau d'acceptació d'aquesta iniciativa durant el primer trimestre del curs condicionarà la seva continuïtat a partir del segon trimestre, amb la introducció d'un cost simbòlic per l'ús del transport públic. Per tal de racionalitzar serveis i despeses s'utilitzarà el mateix vehicle, trajecte, parades i horaris de l'actual bus interurbà Solsona-Olius. En el futur, segons s'havia anunciat en el moment de presentar la proposta, el preu serà de 0,60 euros per trajecte i de 3 euros l'abonament de 10 viatges.