Geolocalització a les masies per facilitar l'arribada de les emergències

El Consell Comarcal del Solsonès ha firmat un conveni amb el departament d'Interior i l'Institut Cartogràfic de Catalunya per portar a terme la geolocalització de les diferents masies del Solsonès amb l'objectiu de facilitar l'arribada dels serveis d'emergència.

El departament d'Interior i l'Institut Cartogràfic de Catalunya van recollir les dades de les diferents masies disseminades de la comarca, com ara la seva localització i la seva activitat, entre d'altres. Un cop reunida tota la informació, els ajuntaments del Solsonès han de validar aquestes dades i traslladar-les al Consell Comarcal per poder tirar endavant el projecte.

El pla consisteix que cada masia tingui un codi únic, que serà entregat pel departament d'Interior i que es determinarà mitjançant el Sistema d'Informació Geogràfica d'Emergències i Seguretat de Catalunya (SIGESCAT). Així, en una situació d'emergència i en el cas que es truqui al 112, només s'hauria de donar el codi de la masia on hagi tingut lloc l'emergència perquè els serveis la localitzin i hi arribin al més ràpid possible. D'aquesta manera s'eviten malentesos a l'hora d'explicar la situació de determinades masies que no tenen ni número ni carrer i que poden ser de difícil accés.

Al Consell d'Alcaldes de dijous passat es va discutir la possibilitat de simplificar el codi per fer més fàcil a la gent gran llegir-lo i transmetre'l al servei d'emergències, ja que el codi està format per moltes lletres i números, possibilitat que es transmetrà a Interior.

Ja hi ha diferents comarques que utilitzen aquest mètode, com el Moianès, el Berguedà, Osona o les Terres de l'Ebre.