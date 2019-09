L'oposició de Solsona critica el nou funcionament de les preguntes del ple

El primer ple ordinari de la legislatura a l'Ajuntament de Solsona ja va ser escenari d'alguns enfrontaments entre les diferents formacions polítiques que el constitueixen. L'aspecte més discutit va ser la decisió del govern, liderat per David Rodríguez, de respondre les preguntes formulades per l'oposició en el ple següent per tal de poder preparar les respostes acuradament «per garantir la qualitat de la informació».

Tota l'oposició es va mostrar disconforme amb aquesta decisió ja que considerava que, d'aquesta manera, la funció del ple «està perdent el sentit». La regidora d'ApS-CUP, Pilar Viladrich, es va mostrar indignada amb la decisió presa pel govern de Solsona dient que si seguien per aquest camí podrien fer el ple «per correu i ja està». «Només podrem preguntar sis cops en tot l'any si ens hem d'esperar que respongueu en el proper ple», va dir Viladrich.

El regidor de Junts per Solsona, Marc Barbens, també va mostrar la seva incredulitat quan Rodríguez va transmetre aquesta decisió als regidors de l'oposició. Barbens va lamentar que, tractant-se d'una localitat relativament petita, es perdés la possibilitat de dialogar directament ja que feia que el ple perdés la seva essència i que es basés tot en llegir i presentar papers.

El batlle solsoní, David Rodríguez, va criticar el fet que en la darrera legislatura s'agafés el costum de no traslladar les preguntes abans del ple al govern perquè es pogués preparar la resposta i «traslladar una informació cor-recta i completa d'interès ciutadà», que, segons Rodríguez, no es pot assegurar si es respon la pregunta al moment.

Després de discutir la decisió, es va donar a entendre que es respondran de manera escrita o en el ple següent aquelles preguntes que requereixen uns coneixements més tècnics si no s'ha presentat la pregunta anteriorment a la celebració del ple. Per a aquelles preguntes de caràcter més rutinari o «del dia a dia», com va dir Barbens, es preveu contestar-les al moment. Finalment, el govern va acabar contestant gairebé totes les preguntes de l'oposició.

En el ple també es va aprovar la formació de la junta de govern local, un òrgan previst en la gran majoria d'ajuntaments de Catalunya i que té la funció d'agilitzar certes actuacions que són competència del ple com la concertació de les operacions de crèdit que estiguin previstes en els pressupostos, l'aprovació dels projectes d'obres i serveis sempre que també estiguin previstos en els pressupostos, i la possibilitat de contractar obres, serveis i subministraments i concessions de tota classe exceptuant les que la seva duració sigui superior als 4 anys i les que excedeixin el crèdit previst en el pressupost. Tot i això, totes les decisions o actuacions preses per la junta de govern local han de passar per la comissió d'informació, on es troben representats membres de totes les formacions que són part de l'Ajuntament.

Els dos regidors d'ApS-CUP, Viladrich i Óscar Garcia, van ser els únics que van votar en contra de la creació de la junta de govern local, ja que van assegurar que aquest òrgan treu competències al ple de l'Ajuntament, tot i que es va acabar aprovant per majoria. «Treure competències al ple és una pèrdua pel que fa al debat polític», va dir Viladrich abans de votar-hi en contra.