Una bona gestió forestal, un aspecte clau per a la lluita mundial contra la crisi del clima

L'investigador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Sergio de Miguel va apuntar com, darrerament, la societat ha abandonat progressivament la gestió del bosc i això, segons va dir, pot tenir conseqüències. «El bosc s'adaptarà i ens sobreviurà, però la nostra vida i el nostre benestar depèn de la qualitat del medi ambient i, en aquest sentit, mantenir la vitalitat dels nostres boscos és fonamental. Quan entenguem que la nostra supervivència i vitalitat depèn de la qualitat del bosc, potser llavors aprendrem a valorar-lo com correspon, mirar-lo de cara i valorar-lo com cal», va apuntar.

Així doncs, el problema no només és que el canvi climàtic acabarà afectant directament la producció de bolets, sinó que, en realitat, la producció de fongs als boscos d'arreu del món també és fonamental per a la lluita contra el canvi climàtic.

Per als amants dels bolets aquesta informació és un reclam més per lluitar contra aquesta problemàtica mundial que està copsant la mirada de cada cop més gent arreu del planeta.