La temporada turística d'estiu a la Vall de Lord tanca amb xifres similars a les del 2018

Amb la fi del mes d'agost, es va tancar una temporada d'estiu que a primera vista es veia que havia anat a la baixa respecte els anys anteriors. En realitat, però, les xifres de visitants no van disminuir molt en comparació amb les del 2018. A l'Oficina de Turisme, de fet, les visites del mes de juliol i agost de 2019 presenten un petit augment respecte les xifres del 2018. Sí que és cert, però, que segueixen per sota de les xifres excepcionals de l'estiu del 2017. I és cert també que, durant el mes d'agost, el mes en el qual més gent fa vacances, les xifres respecte el 2018 van tenir una lleugera disminució tan a l'Oficina de Turisme de la Vall de Lord com al Museu - Centre d'Interpretació de la Vall de Lord.

Però, pel que fa a l'oficina, en el mes de juliol va haver-hi un petit augment de visitants que fa que la temporada d'estiu de 2019 quedi equilibrada amb la del 2018, i fins i tot amb un lleuger augment de visites. Al Museu, no obstant, la diferència pel que fa al mes de juliol és mínima, i el balanç final de l'estiu és a la baixa a causa de la disminució de visitants en el mes d'agost.

No hi ha variacions respecte la procedència dels visitants en aquests dos mesos. Igual que en anys anteriors, prop del 90% dels turistes són catalans, mentre que pel que fa als turistes estrangers, més de la meitat són francesos. Respecte els tipus de grup, destaquen les parelles en primer lloc, i en segon lloc les famílies, i cal destacar que el nombre de famílies ha disminuït de manera considerable, fet que provoca que les visites a l'oficina hagin tingut un petit augment, però el nombre aproximat de persones visitants totals hagi baixat, equiparant-se amb les dades de visitants del Museu.