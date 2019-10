L'alcalde de Solsona nomena dos exregidors d'ERC com a comissionats

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, ha signat aquest mes un decret de nomenament de tres comissionats en els àmbits de Medi Ambient, Afers Socials i Governació, una nova figura que té per objectiu «assessorar i ajudar el govern en determinades àrees a partir de la seva experiència i els coneixements en determinades qüestions d'interès per a la ciutat». Les tres persones escollides formaven part de la llista d'ERC en les darreres eleccions: Antoni Carralero, Isabel Roca i Mariem Mghaiti, i la seva dedicació serà altruista, sense retribució ni indemnització.

Carralero participarà en el seguiment de la implantació de la recollida porta a porta, un àmbit en el qual va treballar durant el mandat passat. L'alcalde justifica la necessitat d'un suport extern perquè aquest canvi de sistema de recollida de residus «requerirà una gran dedicació per fer arribar a la ciutadania els nous hàbits que hauran d'adoptar».

Pel que fa a Afers Socials, David Rodríguez recorda que un dels punts programàtics d'ERC en la darrera campanya electoral era la creació d'un comissionat «per afavorir la inclusió i la participació de les comunitats minoritàries en els afers socials». En aquest sentit, Mariem Mghaiti, la candidata número 10 dels republicans, és una ciutadana vinculada a la comunitat musulmana, «en el si de la qual participa activament».

Finalment, per redactar una nova ordenança de convivència ciutadana, després que el reglament actual, del 2004, hagi quedat obsolet en determinats aspectes, la regidoria de Governació creu oportú tenir el suport de l'exregidora de l'àrea els darrers vuit anys, Isabel Roca.

L'oposició qüestiona la creació de la figura del comissionat i el fet que s'hagin assignat persones que formaven part de la llista d'Esquerra Republicana. Per a Junts per Solsona, «hi ha prou regidors al govern municipal», tal com va dir al ple el seu portaveu, Marc Barbens. ApS-CUP també va criticar que siguin exregidors o membres de la candidatura republicana i va posar en dubte en el seu grau d'expertesa. «Hi ha altres persones que podrien ajudar en aquestes tasques per ser-ne més experts», va afirmar la portaveu de la formació, Pilar Viladrich. «Altruistament també podríem treballar els regidors de l'oposició», va afegir.

Rodríguez va destacar que el grau d'expertesa dels comissionats nomenats ve donat, «precisament, pel fet de conèixer les àrees com a exregidors» que han treballat en els àmbits que se'ls assigna ara en la seva nova funció. L'alcalde de Solsona també considera positiu que persones del mateix partit, amb qui hi ha afinitats en la manera de fer, estiguin disposades a treballar altruistament per la ciutat.