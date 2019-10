El Consell d'Alcaldes podria tenir per primer cop un batlle com a president

El Consell Comarcal del Solsonès va aprovar en el ple celebrat dijous passat la creació d'un marc legal per poder delegar la presidència del Consell d'Alcaldes en un dels 15 batlles dels municipis de la comarca. Fins ara, aquesta acció no s'havia pogut fer perquè el Consell Comarcal no té un reglament orgànic i, per tant, no tenia el marc legal necessari per dur a terme l'acció. Amb l'aprovació per unanimitat al ple de l'entitat per a la creació d'aquest marc, ara la presidenta del Consell d'Alcaldes, que a la vegada és la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, podrà delegar les seves funcions en un dels batlles, que presumiblement serà d'Esquerra Republicana.

Diversos consellers del Consell Comarcal es van mostrar molt satisfets de l'acord assolit ja que feia temps que ho demanaven, i també h0 va fer la presidenta de l'entitat, Sara Alarcón (ERC), que va explicar que «l'objectiu d'aquesta delegació és subratllar el màxim possible l'òrgan de govern del Consell d'Alcaldes. Ens sembla que és un element cabdal en el govern del territori de tota la comarca i per això volem donar-li el màxim d'importància delegant la presidència en un dels alcaldes», va subratllar l'encara presidenta del Consell d'Alcaldes del Solsonès.

Aquest pas ja havia estat demanat per alguns dels batlles de la comarca que trobaven lògic i necessari que la presidència del Consell d'Alcaldes recaigués en un dels seus membres, i així ho van demostrar en la seva darrera reunió.

El delegat de la presidència d'aquesta formació serà designat directament per Alarcón en un Consell d'Alcaldes i tot apunta que l'escollit, en cas que s'acabés portant a terme aquesta delegació, seria un dels alcaldes d'ERC de la comarca. Hi ha 5 municipis amb alcaldes republicans, entre els quals el de la capital de la comarca, David Rodríguez. Els altres alcaldes republicans del Solsonès són Francesc Riu, de Sant Llorenç de Morunys; Benjamí Puig, de Pinell del Solsonès; Ramon Costa, de la Coma i la Pedra; i Albert Bajona, de Clariana de Cardener.