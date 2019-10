L'«Engegant la Festa» premia quatre empreses de la comarca

L'acte, conduït per Elis Colell, va tenir una gran assistència | Associació d'Empresaris per al Solsonès

La celebració de la segona edició de l'«Engegant la Festa», organitzada per la UBIC i l'Associació d'Empresaris per al Solsonès, va premiar quatre empreses del Solsonès en 4 categories diferents. L'acte, que va tenir lloc el passat 19 de setembre va ser conduït per Elis Colell i, posteriorment a l'entrega de premis, l'empresari Emili Duró va oferir una xerrada motivacional al centenar d'assistents d'aquesta celebració que reconeix i posa en valor el teixit empresarial de Solsona i el Solsonès per la seva dedicació i contribució al desenvolupament econòmic local, foment de l'ocupació i bones pràctiques.

Els guardonats van ser Cal Davesas, que va obtenir un reconeixement per la seva trajectòria professional en l'activitat comercial i de serveis, l'empresa La Molsa Toleràncies que va ser guardonada per la innovació en la seva activitat, Ames Solsona com a empresa amb major responsabilitat social empresarial i Trepovi per ser l'empresa amb les millors pràctiques en internacionalització.

L'acte es va tancar amb un sopar relacional entre tots els assistents per a poder fomentar l'intercanvi d'opinions i crear un ambient per a compartir.