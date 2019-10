Els grups parlamentaris es mostren favorables a què Torà i Biosca formin part del Solsonès

Els grups polítics de JxCat, ERC, Cs, PSC i En Comú Podem del Parlament s'han mostrat favorables a què des de la cambra catalana s'impulsi una eina legislativa per permetre que els municipis de Torà i Biosca deixin de pertànyer a la comarca de la Segarra i passin a formar part de la del Solsonès.

Així ho han transmès als seus alcaldes, Magí Coscollola i Josep Puig, després de la seva compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals, en la qual tots dos han insistit en la necessitat de fer realitat el canvi comarcal. En aquest sentit, han recordat que la proposta compta amb un ampli suport entre els seus habitants i que per fer-la efectiva cal modificar l'article 7 de la llei de l'organització comarcal de Catalunya.

L'alcalde de Torà, Magí Coscollola, ha afirmat que el canvi de comarca que reivindiquen està totalment «justificat» i ha recordat que aquesta és una petició històrica del seu municipi. En aquest sentit, ha fet un repàs als passos que s'han anat seguint per intentar fer-lo possible i ha acabat demanant que des de la cambra catalana es modifiqui el marc legal actual per aconseguir fer-lo efectiu. Sobre l'afectació que pot tenir en els seus veïns i veïnes, ha destacat que, d'aquesta manera, es garanteix que, en un futur, podran continuar gaudint dels serveis de l'àmbit territorial de la Catalunya Central, com ara els de salut i educació.

Coscollola també ha afegit que podran accedir als ajuts que tenen els municipis que es troben en comarques de muntanya, com és el cas dels del Solsonès. Per la seva banda, l'alcalde de Biosca, Josep Puig, ha remarcat que la capital del Solsonès els queda molt més a prop que la de la Segarra i que consideren que el canvi de comarca pot beneficiar el seu accés als serveis que es gestionen per aquest ens.

Per part del grup republicà de la cambra, el diputat i alcalde d'Agramunt, Bernat Solé, ha dit que hi ha «motius suficients» per demanar el canvi de comarca, amb la qual cosa s'ha mostrat favorable a tirar endavant una «eina legislativa» que ho pugui fer possible. Mentre, des de JxCat, el diputat i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha afirmat que «obrir la llei a les voluntats populars no ha de ser mai un problema» i que està disposat a «acompanyar» als alcaldes a trobar un «espai legislatiu» per permetre fer efectiu el canvi.

D'altra banda, el diputat de Ciutadans, Dimas Gragera, ha afirmat que el seu grup no bloquejarà els tràmits parlamentaris que es duguin a terme en referència a aquesta qüestió. En aquest sentit, ha afegit que en aquest cas «hi ha una majoria social indiscutible» que hi dona suport, a diferència, ha expressat, de la situació catalana, «on es parla de desobediència». Mentre, les diputades del PSC, Marta Boneta, i d'En Comú Podem, Concepció Abellán, han preguntat sobre la possible afectació que pot tenir aquest canvi en la prestació de serveis que es gestionen en l'àmbit comarcal.