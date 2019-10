El Parlament, obert a tirar endavant el pas de Torà i Biosca al Solsonès

Els grups del Parlament JxCat, ERC, Cs, PSC i En Comú Podem van assegurar que treballaran per crear una eina legislativa perquè els municipis segarrencs de Biosca i Torà puguin passar a formar part del Solsonès, una demanda històrica d'aquestes dues poblacions.

Magí Coscollola i Josep Puig, alcaldes de Torà i Biosca respectivament, van comparèixer ahir al Parlament davant la comissió d'Afers Institucionals per traslladar la voluntat que els dos municipis passin a formar part de la comarca del Solsonès, reclam que exigeixen des de l'any 2010.

Bernat Solé, diputat d'ERC i alcalde d'Agramunt, es va mostrar favorable a tirar endavant una «eina legislativa» que pugui fer possible el canvi comarcal. Per JxCat, el diputat i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va mostrar la seva disposició a «acompa-nyar» els alcaldes a trobar un «espai legislatiu» per permetre efectuar el canvi de comarca.

El diputat de Cs Dimas Gragera va afirmar que el seu grup no bloquejarà els tràmits parlamentaris que es duguin a terme en referència a aquesta qüestió. Gragera va voler comparar aquesta situació amb el procés independentista assegurant que en aquest cas «hi ha una majoria social indiscutible» que hi dona suport, a diferència de la situació catalana, «en què es parla de desobediència». PSC i En Comú Podem també es van mostrar favorables a tirar endavant aquest procés.

El procés va començar el 2010 quan es va aprovar la Llei de Vegueries, que establia que en un període transitori de 4 anys els municipis haurien d'utilitzar els serveis de la seva vegueria. Així, Biosca i Torà, que formen part de la vegueria de Lleida, deixarien de rebre els serveis que ofereix la vegueria de la Catalunya Central, on es troba el Solsonès i que és d'on reben els serveis de salut, educació, judicials i d'aigua.

Malgrat que aquesta llei mai s'ha acabat de posar en marxa del tot, en qualsevol moment els dos municipis podrien perdre l'opció de gaudir d'aquests serveis. És per això que des del 2010 els municipis treballen per passar a formar part del Solsonès i, per tant, de la vegueria de la Catalunya Central.

A més, els alcaldes asseguren que adherint-se al Solsonès podran accedir als ajuts que tenen els municipis que es troben en comarques de muntanya, entre les quals no es troba la Segarra. Coscollola va afegir que la semblança geogràfica i econòmica que tenen Biosca i Torà amb els municipis del Solsonès és una altra raó per fer el canvi comarcal.