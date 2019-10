Els boletaires del Berguedà i el Solsonès pateixen per la manca de precipitacions

Des del cap de setmana del 21 i 22 de setembre, la producció de fongs arreu de Catalunya ha anat disminuint progressivament perquè la pluja que necessiten per créixer no ha aparegut en les dar-reres setmanes. Això explica el micòleg del Centre Forestal i Tecnològic de Catalunya Juan Martínez de Aragón, que no es mostra gaire optimista que la situació millori en les properes setmanes amb la caiguda d'algun ruixat.

Els boletaires del Berguedà i el Solsonès també han notat la caiguda de producció de bolets. «La setmana passada encara vaig trobar alguna cosa, però aquesta res de res», lamenta el boletaire Joan Fígols, que destaca que el bosc cada dia està més sec i que cada cop s'hi troben menys bolets. El boletaire també subratlla que en el mateix període de l'any passat se'n trobaven molts gràcies al fet que el bon temps va durar molt i hi va haver prou quantitat de pluja, condicions que aquest any no s'han donat.

El micòleg del CTFC explica que la producció de bolets d'aquesta temporada ha començat a reduir-se i que durant la dar-rera setmana ja s'ha començat a notar que «l'augment de temperatura, la manca de pluges i el vent» han fet minvar la quantitat de bolets que es poden trobar als boscos del Berguedà i el Solsonès. «Només en llocs molt concrets on hagi caigut alguna pluja», com la part nord del Solsonès, es pot trobar una raonable quantitat de bolets, explica l'expert en fongs.

Tot i això, els boletaires encara troben alguns bolets com rovellons, llenegues o pinetells, i els més experts encara són capaços d'omplir bona part de les seves cistelles, però asseguren que els fongs que recullen ja són molt secs i alguns ja estan corcats. Martínez de Aragón adverteix que «si no plou aviat, la producció cada cop disminuirà més».