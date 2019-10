El Consell Comarcal ofereix un taller per conèixer els drets i deures dels consumidors

L'Oficina del Consumidor del Consell Comarcal del Solsonès ha posat a disposició de la ciutadania el taller «I tu, saps consumir?», per tal de conèixer els drets i deures de les persones consumidores.

Els tallers seran pràctics i posaran sobre la taula problemes amb què es poden trobar les persones com a consumidores comunes, des de com detectar productes alimentaris que estan a la venda quan no hi haurien d'estar, fins a com descobrir càrrecs indeguts a les factures de telefonia, com entendre les factures de gas i llum, i saber si es tenen contractats serveis no sol·licitats de manera conscient, entre d'altres.

D'aquesta manera, al taller s'explicarà com resoldre situacions quotidianes com evitar trucades comercials no desitjades, entendre el funcionament de les garanties de certs productes o com comprar de forma segura en pàgines d'Internet.

Els tallers gratuïts estan a disposició de qualsevol entitat, ajuntament o col·lectiu del Solsonès que vulgui realitzar-los, sempre que s'arribi a un nombre mínim de sol·licituds.