«Aquest tema no interessa o incomoda els partits polítics»

Junt amb l'alcalde de Biosca, Josep Puig, Coscollola va comparèixer al Parlament per transmetre la voluntat històrica dels dos municipis de passar a formar part del Solsonès. Les formacions es van mostrar obertes a fer el canvi comarcal

Nascut a Torà el 1958, Magí Coscollola és, a banda d'alcalde, especialista en electrònica. Va cursar Enginyeria Tècnica Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya, i regenta la botiga MCA Electrònica de Torà. Pel que fa a la seva carrera política, va ser primer tinent d'alcalde i regidor de l'Ajuntament, i ja va ser alcalde del municipi entre el 2003 i el 2005, càrrec que va tornar a ocupar després de les eleccions del 2015 i de les més recents del 2019. Ara un dels seus principals objectius és lluitar perquè el municipi passi a formar part de la comarca del Solsonès.

Comencem pel principi, per què voleu canviar de comarca?

Principalment per mantenir els serveis que ens ofereix l'àmbit de la Catalunya Central, perquè el Solsonès forma part d'aquesta vegueria. Qualsevol dia ens podrien treure els serveis de salut, que actualment ens ofereixen municipis com Manresa, Solsona o Calaf, perquè per llei ens tocaria utilitzar els serveis de la nostra comarca, la Segarra.

Hi ha un termini establert perquè això passi?

Això podria passar demà mateix si ho instessin des de la Generalitat de Catalunya. Llavors, ser d'una comarca que forma part de la vegueria de la Catalunya Central ens permetria seguir gaudint d'aquests serveis.

Com valora la compareixença d'aquest dimarts al Parlament de Catalunya?

La valoro molt positivament perquè veiem que, pel que van dir els portaveus dels diferents grups polítics, no hi ha ningú en contra. Fins i tot Ciutadans va dir que no ho bloquejaria, simplement s'abstindria. Els altres grups es van mostrar favorables.

Per què creu que sembla que als grups polítics del Parlament sí que els interessa tirar endavant el projecte i abans no?

El que hem vist és que aquest tema incomoda o no interessa els partits polítics. Primer, però, no era un tema del Parlament de Catalunya, sinó del Govern espa-nyol. El procés va quedar aturat perquè s'havia de fer un referèndum o consulta i el Govern estatal no va donar permís per fer-ho i ens va remetre de nou al Parlament, però això va ser el 2015. També ha influït que en els últims anys hi ha hagut eleccions pel mig i els canvis de legislatura ens han anat en contra.

Creu que el procés independentista a Catalunya ha influït en la vostra situació?

D'una forma indirecta crec que sí, podria haver afectat en dos punts de vista. El primer, que quan vam demanar la celebració del referèndum al Govern estatal, l'olla ja estava a pressió amb el procés independentista i van decidir que res de referèndums enlloc. També ha afectat en el sentit que com que el procés independentista ha anat determinant els períodes electorals, pel motiu que sigui, el nostre procés ha anat quedant enrere. Tot i això, d'una forma directa en principi no, però sense voler ens ha afectat.

Ara quin és el proper pas què heu de fer com a alcaldes de Torà i Biosca?

Ara ja no depèn de nosaltres. Un cop entra en dinàmica parlamentària, i el temps que això comporta, l'únic que nosaltres podem fer és anar trucant als representants dels nostres partits al Parlament per veure com avança el tema.

Com veu la Segarra el fet que vulgueu canviar de comarca?

La posició de la Segarra ha anat evolucionant amb el pas dels anys. Ara el discurs seria que «no voldríem que marxéssiu, però si hi ha un sentiment i una decisió tan majoritària, ho respectem».

El Consell Comarcal del Solsonès va aprovar per unanimitat el 2010 la vostra entrada a la comarca, però al final va quedar en no-res. Creieu que ara el resultat seria el mateix?

Bé, la relació amb els alcaldes del Solsonès és bona. Sí que hi ha un conflicte entre l'Ajuntament de Torà i el de Llobera per la delimitació i la propietat d'un territori on hi ha unes masies i un dolmen, però això no hauria d'inteferir en el canvi de comarca, ja que ni en posa res ni en treu.

El despoblament és un dels grans problemes del Solsonès. El patiu a Torà i Biosca?

Sí, tenim el nucli de Torà amb un cert manteniment de població, però el municipi té 93 quilòmetres quadrats i està molt deshabitat. Biosca pateix més aquest problema ja que és un poble amb molt pocs habitants.

I afegir-vos a la comarca del Solsonès us podria ajudar a lluitar contra aquesta problemàtica?

De cara a aquesta dinàmica que estem vivint, pertànyer a la comarca del Solsonès ens facilitaria més les coses per lluitar contra el despoblament que hi ha a la Segarra, ja que el tipus de municipis són semblants.