Els Independents demanen agents d'ocupació per a tota la comarca

El portaveu del grup d'Independents al Consell Comarcal del Solsonès i alcalde de Riner, Joan Solà, va demanar en el darrer ple del Consell que el conjunt de la comarca pugui contractar agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per ajudar tots els municipis de la comarca, i no només l'Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona.

Els AODL són llocs de treball de caràcter temporal que subvenciona la Generalitat als quals poden accedir els municipis de més de 20.000 habitants o, en el cas de les comarques com el Solsonès, amb municipis petits, l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (AdlSolCar).

Solà va transmetre la voluntat del grup d'Independents del Solsonès que el Consell Comarcal també optés a sol·licitar aquestes ajudes al departament de Treball perquè, tot i que creu que és bo que l'AdlSolCar rebi aquestes ajudes, a la resta de la comarca no els arriben ni tenen oportunitat de demanar els serveis d'aquests tècnics de dinamització econòmica.

Joan Solà explica que quan va sol·licitar al Consell que demanés aquestes ajudes, li van dir que els AODL destinats al Solsonès només els pot demanar l'AdlSolCar, entitat de la qual només formen part Solsona i Cardona, i per tant els altres municipis de la comarca hi tenen poc a veure.

En el mateix ple, Solà va demanar al Consell Comarcal que treballi per rebre les ajudes que dona la Generalitat a les set comarques més desfavorides, llista on el Solsonès no hi és i els Independents creuen que hi hauria de ser per sobre de comarques com l'Anoia, que consideren que és més potent que el Solsonès.