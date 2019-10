El segon cicle «Cultura amb nom de dona» comença aquest divendres

El segon cicle «Cultura amb nom de dona» començarà les seves activitats aquest divendres amb una vesprada amb la música com a eix conductor. L'acte organitzat pel Grup de Gèneres de La Fura tindrà lloc al casal de l'entitat i començarà a les set de la tarda amb la reproducció del documental «Las que faltaban», una reflexió col·lectiva a través dels ulls de dones que formen part de l'escena musical sobre les seves vivències i experiències i la seva dificultat per accedir als escenaris. El documental va ser gravat durant la gira «La última vez que te escucho» del grup valencià Mafalda. Després de la projecció del documental es realitzarà un col·loqui per parlar sobre les idees de la projecció.

S'ha organitzat un sopar popular després de la projecció que tindrà com a plat principal una fideuà de verdures ecològiques i productes de proximitat a més d'un aperitiu previ. El sopar tindrà un cost de 8 euros per persona. Després de sopar, es realitzarà una «jam session» gratuïta a les 11 de la nit protagonitzada per dones músics que podran actuar lliurement portant el seu instrument, si és que el necessiten.

«Cultura amb nom de dona» continuarà les properes setmanes amb activitats d'altres disciplines, des de teatre, fins a gastronomia i ceràmica. Així mateix, s'organitzarà una taula rodona per debatre sobre el paper de la dona en la cultura en l'àmbit rural i un concert final.