Comença la primera fase de restauració de l'orgue de la Catedral de Solsona

L'orgue de Solsona és una de les més antigues de Catalunya, però el pas del temps ha fet que les seves condicions ja no siguin les òptimes per fer música a la Catedral de Solsona. L'instrument no s'ha restaurat des que es va construïr l'any 1853 i, per fer-ho, es va crear la Comissió Orgue de Solsona que és l'encarregada de buscar finançament per la seva reparació que té un cost total aproximat de 700.000 euros.

Tenint en compte que no hi ha el pressupost necessari per dur el projecte a terme, es va decidir dividir-lo en 4 fases per començar a treballar en la restauració i que no quedés bloquejada. L'1 d'octubre, el mestre orguener Albert Blancafort i Engelfried, de Collbató, i quatre professionals del seu taller van començar els treballs de la primera fase de restauració de l'orgue de la catedral de Solsona que ha d'executar-se en un termini de sis mesos i té un cost superior als 100.000 euros.

En aquesta fase es contempla la restauració de les manxes, dels secrets de dos teclats (orgue major i «eco») i una part dels tubs de fusta. El teclat anomenat «cadireta» amb els tubs respectius continuarà funcionant i en la façana del moble no es notarà res fins a una propera fase.

La Comissió Orgue de Solsona explica que un cop acabada la primera fase ja no té el pressupost necessari per començar la segona de les 4 fases que formen el projecte en la seva totalitat. L'organista de la capella de la Mare de Déu del Claustre de la catedral, Jordi Xandri, explica que ja han demanat una sèrie d'ajudes a diferents organismes però encara estan esperant resposta.

Tot i això, la comissió contempla altres fonts d'ingressos com el projecte «Apadrina un orgue» en el que la ciutadania podrà aportar diners a la restauració mitjançant l'apadrinament dels 3.615 tubs que formen l'orgue.

El mestre orguener Blancafort presentarà el projecte de restauració de l'orgue el 19 d'octubre en una gala artística que tindrà lloc al Teatre Comarcal de Solsona.