Guixers aposta per canviar el model actual de recollida d'escombraries

Els veïns de Guixers van acudir a la convocatòria que va fer l'Ajuntament del municipi diumenge per informar sobre el canvi proposat per l'ens en el sistema de recollida d'escombraries del poble. Actualment Guixers és un dels municipis de Catalunya que, de manera proporcional al nombre d'habitants, més escombraries generen, especialment de rebuig, i també és el municipi del Solsonès que més punts de recollida té per habitant i per quilòmetre. A més, la taxa d'escombraries del poble és de les més baixes del ter-ritori català.

En un comunicat publicat dijous passat, l'Ajuntament va explicar que destina uns 36.000 euros a mantenir el sistema de recollida actual, dels quals només en recapta 4.300. «Som un municipi mediambientalment insostenible i irresponsable», assenyalava el comunicat.

En la trobada de diumenge, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Guixers, Àngel Ollé, va explicar als ciutadans el nou model que planteja posar en marxa el consistori de Guixers, que consisteix a reduir el nombre de punts de recollida dels 25 que hi ha actualment a només 4, que es situarien als nuclis de Sisquer, Valls, Volianes i Codó, i on es faria una recollida selectiva de plàstic, vidre i cartró. Per altra banda, a Vilamantells, el nucli més urbanitzat del municipi i el més proper a Sant Llorenç de Morunys, s'implementaria el sistema de recollida porta a porta, ja que es donen les característiques necessàries per dur-lo a terme.

Un cop rebuda la resposta positiva dels veïns i algunes aportacions al projecte, el proper pas de l'Ajuntament és fer un càlcul de costos del futur sistema per traslladar-lo al Consell Comarcal i veure si l'empresa que té adjudicada la recollida d'escombraries a Guixers i a la resta de municipis que formen part d'aquest model estaria interessada a dur a terme el projecte. Si no és així, el consistori no tanca la porta a abandonar el sistema del Consell Comarcal i contractar una altra empresa que estigui disposada a treballar d'aquesta manera.

Guixers actualment funciona amb el sistema de recollida del Consell Comarcal i només disposa de dos punts on es fa recollida selectiva. La resta de punts són contenidors generals, i això provoca que gent de fora del poble hi acudeixi per llençar deixalles de tot tipus i que els contenidors, de vegades, acabin en mal estat.

L'alcalde de Guixers, Jordi Selga, ha assegurat a Regió7 que el fet de «tenir tants punts de recollida és econòmicament insostenible, i mediambientalment també ho és».