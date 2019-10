Josep Caelles critica «males praxis» en la documentació del ple d'avui de la MAAS

El regidor de l'Ajuntament d'Olius i representant del municipi a la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès (MAAS) critica el que defineix com «males praxis» en la documentació del ple de l'entitat que es farà aquest vespre a Solsona.

El regidor d'ERC, que va ser candidat a presidir la mancomunitat, denuncia que, tractant-se del ple del cartipàs de l'organització, se celebra passats més de trenta dies de la celebració del ple extraordinari de constitució, en el qual es va nomenar Daniel Rovira, alcalde de Lladurs, president de l'ens públic que abasteix d'aigua 10 municipis de la comarca i Biosca, localitat de la comarca de la Segarra.

A més, Josep Caelles critica la manca de rigorositat en la documentació del ple en diversos aspectes, com la proposta de presentar els precs i preguntes «abans del dia de la convocatòria del ple», el fet d'atribuir retribucions a organismes que no existeixen dins l'entitat, com la comissió informativa, o nomenar portaveus dels diferents grups polítics quan aquests encara no s'han reunit per decidir qui serà el representant de cada formació.

El membre de l'entitat també ha assegurat que no entén per què Rovira es vol atribuir una retribució anual com a dedicació parcial, quan al seu Ajuntament va cedir aquesta mateixa retribució a un membre del seu equip de govern per afavorir-lo, o també per què no posa un límit en les retribucions per quilometratge per evitar ensurts si alguna persona és de fora dels límits comarcals.

Caelles assegura que transmetrà el seu malestar en el ple que tindrà lloc avui a Solsona.