La Mancomunitat d'Aigua considera necessària la renovació dels estatuts

La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès (MAAS) va celebrar ahir el ple de cartipàs, en què es van viure una sèrie de discrepàncies entre el representant d'Olius a l'entitat, Josep Caelles, i el president i alcalde de Lladurs, Daniel Rovira. A més, es va nomenar el representant de Pinell, Jaume Llorens, vicepresident de l'entitat.

Durant el ple es va destacar la necessitat d'actualitzar els estatuts de l'entitat ja que no s'ha fet mai des de la seva aprovació, i tots els membres creuen que és necessària una actualització en aspectes com la periodicitat dels plens, que els estatuts diuen que ha de ser mensual i que els membres van acordar celebrar bimestralment, ja que si no «no hi hauria contingut suficient». Tot i això, en el ple no es van determinar els passos a seguir per dur endavant aquest canvi d'estatuts.

Caelles va acusar Rovira d'haver fet una proposta designant representants de diferents partits a la Comissió Especial de Comptes sense que les formacions haguessin determinat els seus representants. Rovira va assegurar que la proposta «no està ben expressada», també en el sentit que l'entitat està formada per representants dels ajuntaments i no dels partits polítics i, per tant, la comissió tampoc hauria de guiar-se per les formacions polítiques de la comarca.

D'aquesta manera, es va acordar que, de la mateixa manera que en la darrera legislatura, la Comissió Especial de Comptes estigués formada per tots els membres de la MAAS amb excepció, de moment, dels representants de Riner i la Molsosa, que no han pres possessió del càrrec en no haver assistir a cap dels darrers plens.

En la celebració del ple també es va voler aclarir la crítica que va fer Caelles a Rovira respecte a haver renunciat al seu sou com a alcalde de Lladurs i, en canvi, atribuir-se'n un a la mancomunitat. Tot i això, l'acusació va quedar en res, ja que Rovira legalment no podria beneficiar-se dels dos sous i per tant havia de renunciar a un d'ells. Per tant, es va aprovar la retribució anual de Rovira de 10.764,84 euros a més dels 65 euros que cobraran els membres per assistir als plens de l'ens.

Rovira també va reconèixer que la data de la celebració del ple no era la correcta, tot i que va justificar que es va ajornar a petició de l'Ajuntament de Solsona, que en la primera convocatòria encara no tenia el representant designat.