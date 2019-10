L'Ajuntament de Solsona penjarà imatges de vehicles mal aparcats a les xarxes

L'Ajuntament i la Policia Local de Solsona han engegat una iniciativa que té com a objectiu lluitar contra l'incivisme a la ciutat. La primera acció de la sèrie de campanyes que es duran a terme en els propers mesos porta com a lema «Ni dos minuts!» i consisteix en que l'Ajuntament publicarà imatges de vehicles mal aparcats a Solsona a les seves xarxes socials i l'acompanyarà amb l'etiqueta «#ni2minuts». A més, el consistori anima als ciutadans de Solsona a fer el mateix amb els vehicles que barrin el pas a vianants, deixin sense lloc per estacionar a conductors amb mobilitat reduïda, restin visibilitat en cruïlles o passos de vianants i, en resum, posin en perill els altres.

L'alcalde i responsable de Governació, David Rodríguez, deixa clar que «la finalitat de l'acció no és denunciar ni sancionar, sinó conscienciar». «Si amb això aconseguim dissuadir els conductors d'una mala praxi, la campanya ja estarà justificada», afegeix Rodríguez. Per la seva banda, Josep Garcia, cap de la Policia Local, ha constatat la necessitat de conscienciar els conductors solsonins perquè «majoritàriament estem acostumats a desplaçar-nos amb cotxe a tot arreu» i això fa que a vegades es tendeixi a «deixar el vehicle d'una forma incorrecta per les presses pensant que per dos minuts no passa res». «Ens n'hem de desacostumar», sentencia.

L'any passat, la Policia Local va realitzar 952 serveis relacionats amb disciplina viària, guals i estacionaments, una xifra que representa el 58 per cent del total de gestions dutes a terme en matèria de trànsit al llarg del 2018. Pel que fa a denúncies de trànsit, se'n van interposar un total de 1.212 per mals aparcaments en àrees d'estacionament regulat (zones blaves i verdes) i per incompliments de l'Ordenança municipal de circulació, que equival al 98 per cent del total. Les multes van des dels 90 euros fins als 200.

Aquesta només és la primera campanya per fomentar el civisme que realitzaran l'Ajuntament i la Policia Local de Solsona. Més endavant les següents campanyes se centraran en la seguretat viària, la tinença responsable de gossos o el soroll, entre d'altres. Totes elles s'identificaran amb l'eslògan «Solsona més cívica».