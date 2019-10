Sant Llorenç de Morunys rep192.000 euros per desestacionalitzar el turisme

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha rebut una subvenció del departament de Turisme de 192.334,64 euros que utilitzarà per tirar endavant diferents obres amb l'objectiu de desestacionalitzar el turisme a la vall de Lord.

Les principals actuacions a les quals destinarà la subvenció l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys són la creació d'una via verda des del poble fins a la zona del pantà de la Llosa del Cavall i una altra via verda entre Sant Llorenç de Morunys i el santuari de Lord. Pel que fa a la zona del pantà, es preveu adequar-la amb la construcció d'una zona de pícnic, i també pavimentar els seus accessos i habilitar una zona d'aparcament.

«El motiu d'aquesta subvenció és desestacionalitzar el turisme i destinar més recursos a potenciar el turisme familiar», explica l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, que lamenta que «el problema que patim nosaltres és que tenim un agost i uns caps de setmana molt forts, però entre setmana i en les altres temporades de l'any no tenim gaire turisme».

En aquest projecte, el consistori piteu, amb l'ajuda de l'Associació de Turisme de la Vall de Lord, també ha volgut impulsar accions destinades a persones amb problemes sensorials o de mobilitat millorant la seva accessibilitat a les noves vies verdes, a la zona d'oci del pantà i també al Museu de la Vall de Lord.

Aquesta subvenció, emmarcada en el Pla de Foment de Turisme, cobreix el 50% del pressupost del projecte presentat, que és d'un total de 384.669 euros. Francesc Riu explica que la intenció del govern és cobrir la part no subvencionada amb recursos propis, tot i que no tanca la porta a obtenir altres subvencions, fet que aquest ajut permet. El batlle explica que les obres han d'estar acabades el 30 de setembre del 2021. «Tenim previst incloure la meitat de la inversió en el pressupost del 2020 i la resta en el de l'any següent», assenyala Riu, tot i que encara no sap quines actuacions es prioritzaran, «encara s'ha de decidir».



El projecte del 2017, acabat

No és la primera subvenció d'aquest tipus que rep l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. L'any 2017 va rebre la mateixa ajuda amb el projecte «Feel la Vall de Lord» amb més o menys el mateix pressupost i les obres del qual han acabat aquest setembre. «El primer any vam fer una millora de totes les voreres de la carretera de Solsona més la zona de l'aparcament, i a principi d'aquest any es va millorar l'aparcament de la plaça del Mur habilitant 60 noves places per als vehicles. En general jo crec que la valoració és molt positiva», assegura Riu.

Les últimes obres acabades han sigut la millora d'accessos al pont de Vall-llonga, la creació d'una zona de pícnic al seu entorn, i les voreres de la carretera de la Coma. «També hem creat una nova ruta verda, la de les pomeres, que hem senyalitzat completament», recorda l'alcalde.