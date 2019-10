Juli Gendrau dona suport a la formació a motoristes i participa en una sessió

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha engegat a la carretera de la Llosa del Cavall les sessions d'aquest any de l'anomenada Formació 3.0, que es repeteixen anualment i s'adrecen als conductors de motocicletes per millorar la tècnica i les seves habilitats damunt aquests vehicles de dues rodes. Dissabte va tenir lloc la primera sessió, en la qual van participar 44 motoristes; i ahir, la segona.

La sessió d'ahir al matí a l'LV-4241, organitzada molt a prop de Sant Llorenç de Morunys, va tenir un convidat especial: Juli Gendrau, director del SCT i exalcalde de Berga; i que amb la seva presència va voler donar suport a la tasca de Formació 3.0.

Gendrau, que també va participar amb la seva moto en una sessió juntament amb altres participants, va recordar que «aquest any doblarem les sessions formatives amb relació a l'any passat». El director del SCT va explicar que l'objectiu dels cursos de Formació 3.0 «és reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes». I pel que fa a l'increment del nombre d'accidents mortals de motoristes a Catalunya aquesta temporada, Gendrau ho atribueix «a l'increment del parc de motos i a les temperatures» benèvoles, que han suposat una major presència de motos a la carretera fins ben entrada la tardor.

Formació 3.0 és una activitat formativa que consisteix en pràctiques de conducció adaptades a tots els nivells que es desenvolupen en carreteres obertes, freqüentades per motoristes i amb risc d'accidentalitat.

Les rutes duren uns quinze minuts (ahir els participants recor-rien 12 quilòmetres) i els motoristes són guiats per un instructor que, al mateix temps, grava les evolucions de les motos amb una càmera que porta al casc. Posteriorment, els participants visionen les imatges gravades i comenten les actituds poc segures i les errades de conducció.

Les sessions de formació són gratuïtes i no cal fer inscripció prèvia per participar-hi.



Els principals errors

L'instructor Ferran Roca explica a aquest diari que les dues principals errades que es repeteixen en diferents conductors són «per un costat, el mal aprofitament de la via; i per l'altre costat, tothom sap donar gas però no tothom sap frenar correctament». Per a l'instructor, «cal que adaptem la moto a nosaltres i no a l'inrevés».

Dos participants de Lleida, el Ferran i l'Aitor, acabaven de fer una de les primeres sessions d'ahir al matí. Explicaven que «ens havien parlat d'aquests cursos i ens han semblat interessants». Per la seva banda, la vilanovina Anna Maria comentava que «vaig començar a portar la moto per qüestions de feina, ja que treballo a Barcelona», i que «cada moto que m'he comprat és més potent que l'anterior».