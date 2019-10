El paracaigudista mort a la Llosa del Cavall tenia 35 anys i era veí de Badalona

El paracaigudista mort dissabte en saltar des de la presa del pantà de la Llosa del Cavall tenia 35 anys i era veí de Badalona. Ho van confirmar ahir els Mossos d'Esquadra. El cos sense vida de la víctima va ser localitzat dissabte al vespre al riu Cardener, a prop de l'embassament del Solsonès. L'accident va passar al matí i l'operatiu de recerca va durar onze hores perquè l'orografia de la zona i el fet que caigués a l'aigua van dificultar la tasca de la policia.

Els Mossos d'Esquadra hi van desplaçar l'helicòpter i membres de la unitat aquàtica. La víctima va saltar al matí des de la presa i, per motius que es desconeixen, el paracaigudes no es va obrir. Els fets van tenir lloc uns quants minuts abans de 2/4 de 10 del matí i no era una activitat programada per l'empresa que habitualment organitza esports d'aventura en aquesta zona del pantà del Solsonès, segons van confirmar a aquest diari els seus responsables. Fa un any que a la presa de la Llosa del Cavall, al terme municipal de Navès, hi ha una plataforma per practicar salts amb corda elàstica. L'empresa i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) van confirmar ahir que el paracaigudista havia saltat pel seu compte.

L'home havia anat a la presa per practicar salt base amb dos paracaigudistes més, que van alertar Emergències de l'accident. Els Mossos van demanar a l'ACA treure potència a la part de presa on l'aigua de l'embassament passa al riu per buscar amb més facilitat a la llera. La recerca va continuar fins al vespre, quan la policia va localitzar el cos de la víctima.