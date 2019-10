La Festa de les Noies d'Ardèvol torna a la normalitat després de l'edició del 2018

arxiu particular

Equip al qual es va retre homenatge en la Festa de les Noies del 2018 arxiu particular

Després de la gran i ambiciosa Festa de les Noies que es va viure a Ardèvol l'any passat, l'organització pretén tornar a la normalitat i a la programació anterior a l'edició celebrada el 2018. «No es prepara una festa tan gran com la de l'any passat perquè es va intentar fer un format diferent del de la resta. Aquest any s'ha recuperat una mica el programa d'anys enrere», explica la organització.

Així, la 54a edició de la tradicional festa d'un dels nuclis de Pinós se celebrarà aquest cap de setmana i tindrà un programa similar al que s'ha seguit tradicionalment. Dissabte es realitzarà el partit de futbol sala femení entre noies d'Ardèvol, de Torà i de Llobera. L'organització destaca que serà un partit «una mica pachanguero» i que més que competir l'objectiu principal serà passar-s'ho d'allò més bé.

Dissabte mateix a les nou de la nit s'ha organitzat un ball a càrrec de Marc Anglarill en què hi haurà servei d'entrepans perquè els assistents puguin sopar acompa-nyats de la música. Ja a les 12 de la nit començarà el concert principal de la festa que aquest any inclou les actuacions musicals de les bandes de versions Munt Band i Insershow i tancarà la nit la DJ Virgi. L'entrada té un cost de 5 euros i inclou un xarrup per a tots els assistents.

Com a novetat respecte a l'edició passada, aquest any se substitueix el ball de diumenge a la tarda per l'obra de teatre que s'havia fet tradicionalment. Enguany l'obra serà El malalt imaginari i estarà interpretada pel grup de teatre Els Massots, a les sis de la tarda. L'organització destaca que és un dels actes tradicionals de la festa i que sol aplegar força un nombre considerable d'assistents.

Com l'any passat, la Festa de les Noies d'Ardèvol tindrà la col·laboració i la presència de la cerveseria artesana Guineu de Valls de Tor-roella.