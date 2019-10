Solsona vol convertir el Camp del Serra en un espai s'esbarjo integrador

L'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès inicien la setmana que ve la campanya «A camp obert» que té com a objectiu dinamitzar cèntric espai urbà del Camp del Serra com a zona d'esbarjo saludable i integradora. Cada dimarts a la tarda un/a educador/a i un tècnic d'esports seran en aquest espai per proposar i conduir activitats dirigides als infants d'entre 8 i 12 anys.

L'objectiu de la iniciativa és que el Camp del Serra, on sovint conflueixen grups diversos de nens i nenes i joves per jugar al camp de futbol que s'hi va condicionar el 2016, es converteixi en un punt de trobada integrador, on no hi hagi lloc per a actituds excloents i discriminatòries. A partir de jocs com el futbol i d'altres es treballaran valors com el companyerisme, el respecte a la diferència i la convivència.

És un projecte que s'executa amb el suport del Pla Educatiu d'Entorn i la Diputació de Lleida i per al qual es contracta els serveis de l'empresa local Gesport, que coorganitzarà les activitats juntament amb els Serveis Socials. Així mateix, els professionals que hi prenguin part en faran avaluacions periòdiques de seguiment.

L'activitat està enfocada per a tota la població d'entre 8 i 12 anys que es durà a terme els dimarts de cinc a dos quarts de set de la tarda. No requereix la inscripció prèvia, però està limitada a un màxim de 25 participants. Començarà dimarts vinent, dia 22 i s'allargarà fins abans de la Fira de Sant Isidre, quan es necessita l'espai per al certamen. Aquest any funcionarà com a prova pilot i, una vegada se'n valori els resultats, se sospesarà la idoneïtat de donar-li continuïtat a partir del proper curs.

Així mateix, la intenció és començar pel Camp del Serra i, en cas que funcioni, estendre el projecte a altres espais municipals de carrer amb usuaris de diferents franges d'edat, com l'skatepark o alguns parcs infantils.