Els autobusos entre Solsona i Barcelona pararan a Olius

Des de la setmana passada els autobusos que passin per Solsona i que vagin en direcció a Barcelona o a Andorra faran una aturada a les parades del Pi de Sant Just, a Olius, per recollir o deixar els passatgers d'aquest nucli.

Es tracta d'una demanda que tant l'Ajuntament d'Olius com el Consell Comarcal del Solsonès havien comunicat en diverses ocasions a l'empresa de transport encarregada del servei d'autobusos ALSA. Les dues parades instal·lades per la Generalitat de Catalunya anys enrere les feia servir la línia del bus urbà entre el Pi de Sant Just i Solsona, però no els busos que anaven en direcció a Barcelona passant per Manresa ni el que anava en direcció a Andorra passant per la Farga de Moles.

D'aquesta manera, i després de moltes peticions, ALSA va comunicar ahir al Consell Comarcal del Solsonès que la setmana passada ja va donar la instrucció als conductors de la seva flota d'autobusos de realitzar sempre una parada tant per recollir com per deixar veïns del Pi de Sant Just en tots els trajectes d'aquesta línia. Fins ara, els conductors asseguraven que no hi paraven perquè aquella aturada no estava prevista en el contracte i en el trajecte estipulat prèviament. Tot i això, la nova mesura inclou la prohibició d'utilitzar aquests autobusos per anar del Pi de Sant Just a Solsona i viceversa, ja que aquest trajecte està cobert amb el bus urbà.

L'alcalde d'Olius, Antoni Márquez, explica que, abans d'aquesta mesura, els veïns d'Olius que no podien quadrar horaris amb el bus urbà havien de baixar amb cotxe fins a Solsona per anar a Manresa o a Barcelona, i això comportava una important pèrdua de temps i diners i era poc pràctic.

Actualment, la pàgina web d'ALSA encara no inclou la parada al Pi de Sant Just d'aquesta línia tant en direcció a Barcelona com en direcció a Andorra, tot i que l'Ajuntament d'Olius assegura que tot funciona correctament. A més, aquesta parada es farà sempre que l'autobús passi per allà, independentment de si aquella línia és directa de Manresa a Solsona sense parades.

Aquesta nova mesura suposa que els veïns del Pi de Sant Just s'estalvien un maldecap i podran gaudir d'un millor servei i d'una descentralització del transport públic de la comarca.