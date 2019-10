Territori de Masies crea una cooperativa rural al baix Solsonès

Una de les activitats organitzades per l'associació Territori de Masies al Miracle

Una de les activitats organitzades per l'associació Territori de Masies al Miracle arxiu/ricard monsó

L'associació Territori de Masies fa un pas més en el seu objectiu de reivindicar i conservar la identitat del territori de la part sud del Solsonès, així com de potenciar les diferents activitats que s'hi realitzen. L'entitat ara ha creat una cooperativa rural sense ànim de lucre que «reivindica i dinamitza el ter-ritori i la vida pagesa al baix Solsonès i l'entorn geogràfic proper», diu en un comunicat.

Per presentar la nova cooperativa, l'entitat ha organitzat una sèrie de quatre jornades de presentació que es realitzaran en les properes setmanes a diferents punts de la zona on treballa Territori de Masies i que tindran com a lema «Un coop de territori». Totes les presentacions tindran lloc durant la segona quinzena d'octubre i, a banda de presentar la nova cooperativa, també s'acompanyarà d'experiències vinculades al cooperativisme sobre producte de proximitat, energies renovables, telecomunicacions i serveis financers. Les presentacions també aniran acompanyades de diferents iniciatives d'economia social i ecològica de la zona que comparteixen objectius amb l'associació Territori de Masies.

La primera presentació es farà el proper dimarts a la sala d'actes de l'ajuntament de Torà, on es parlarà sobre cooperatives agroalimentàries de proximitat. La cooperativa Riuverd i la Formatgeria del Miracle acompanyaran la presentació explicant les seves experiències com a cooperativa.

L'endemà, dimecres 23, se celebrarà la segona sessió a la biblioteca de Solsona, que tindrà com a eix principal les energies renovables. Durant la sessió, la cooperativa Som Energia presentarà el seu nou projecte relacionat amb l'energia renovable.

El dilluns 28 i el dimarts 29 tindran lloc les dues últimes presentacions al Miracle i a Salo, respectivament, on es parlarà de telecomunicacions i de serveis financers. A Sant Llorenç de Morunys, Manresa i Calaf també es presentarà la nova cooperativa.