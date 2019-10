Es presenta la campanya de restauració de l'orgue de la catedral de Solsona

Aquest dissabte es va fer públic el projecte que restaurarà l'orgue de la Catedral de Solsona, l'únic orgue històric de Catalunya que encara queda per rehabilitar. Fa sis mesos es va crear una Comissió per tal de reparar-lo de les seves disfuncions i imprecisions, fruit del pas del temps. L'escollit per realitzar el projecte ha estat Albert Blancafort, autor d'orgues famosos arreu com el de Montserrat, el de la Sagrada Família o el de l'auditori de Tenerife, una proposta futurista del segle XXI.

L'actual orgue de la Catedral és obra del mestre Gaietà de Viladerbó, un dels millors orgueners del segle XIX. Es tracta d'un orgue d'escola catalana i és un dels pocs orgues històrics que té dues sonoritats: barroques i romàntiques, fet que el dota d'una gran varietat de sons. El pas del temps ha malmès els teclats i els mecanismes interns, i els més de 3.000 tubs que té es troben deformats, doblegats o directament trencats i sense so. És per això que Blancafort va desmuntar totes les peces i les ha portat al seu taller, al peu de Montserrat, per tal de restaurar-lo.

Ventus va ser un espectacle místic on el públic va fer un viatge a partir de la música del vent per arribar al cor de l'essència de l'orgue solsoní. Els versos de Moixic, el piano de Seon-hee Myong i Pau Vilaseca, el violoncel de Peter Thieman, l'orgue de Joan Boix i Jordi Xandri, el Jove Ballet Solsoní, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, i les veus de l'Orfeó Nova Solsona, Roger Mas i Paula Jané van ser la melodia del viatge. L'acte va cloure amb un audiovisual artístic d'Arnau Abella sobre el trajecte del vent fins arribar als tubs de l'orgue.