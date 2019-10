Solsona estrena dijous un cicle sobre els joves migrants

El Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona estrenen aquest dijous un nou cicle anomenat «3 mirades», que té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre algun fenomen de temàtica social. Aquesta primera edició estarà centrada en els infants i joves que migren sols.

El cicle és compost de tres activitats diferents que tindran lloc els dijous quinzenals entre el 24 d'octubre i el 21 de novembre, i l'entrada sempre serà lliure i gratuïta

La primera activitat tindrà lloc aquest dijous a les sis de la tarda a la biblioteca Carles Morató de Solsona. Es tracta d'una sessió de contacontes il·lustrada a càrrec del filòsof i rapsode Víctor Pérez, també anomenat Moixic, i l'artista Anna Terricabras, coneguda també com a Volianna, i aquesta estarà basada en el llibre d'èxit L'arbre dels desigs, de l'escriptora Katherine Applegate. L'obra explica la història de l'arribada al barri d'una família musulmana i el desig que la nena de la família penja en un arbre: tenir un amic.

L'activitat següent del cicle tindrà lloc el dijous 7 de novembre i el seu protagonista serà Ousman Umar. En aquesta sessió anomenada Viatge al país dels blancs, Umar explicarà la seva experiència. Quan només tenia 12 anys va abandonar casa seva a Ghana a la recerca d'un futur millor a Europa, tal com fan molts altres joves. En el seu viatge va creuar el Sàhara a peu i la mar Mediterrània en una pastera, va caure a mans de les màfies i va estar en un CIE a Fuerteventura. Umar explicarà la seva història als assistents per sensibilitzar la ciutadania sobre el que passen molts joves per arribar fins aquí.

El cicle acabarà el 21 de novembre al Teatre Comarcal amb la projecció gratuïta de la cinta Welcome. La pel·lícula, dirigida pel francès Philippe Loiret, explica la història de Bilal, un jove kurd de 17 anys que ha creuat l'Orient Pròxim i Europa per reunir-se amb la seva promesa acabada d'emigrar a Anglaterra. La història posa èmfasi en l'esforç del protagonista per entrenar-se en secret amb un professor de natació francès per creuar el canal de la Mànega nedant després que li neguin el pas en un principi.

La idea i l'objectiu d'aquest nou cicle van sorgir quan el Consell de Serveis Socials va consensuar que aquesta podia ser una oportuni-tat per sensibilitzar la població sobre la realitat que viuen els menors que arriben a Catalunya sense referents adults i amb una situació de gran incertesa per al seu futur.