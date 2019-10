Dos joves migrants del Pakistan inicien el cicle «Explica'm un conte»

El cicle «Explica'm un conte» comença aquest divendres al saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca Carles Morató una nova edició. La primera sessió del cicle l'estrenaran Arsalan Ali i Subhan Musthaq, dos joves que van migrar sols del seu país d'origen, el Pakistàn, i que ara estan residint a Solsona. Els joves explicaran al públic infantil assistent l'àlbum «Sóc l'Adila. Història il·lustrada de Malala Yousafzai», basat en la vida de la jove pakistanesa guanyadora del premi Nobel de la pau el 2014.

Aquesta primera sessió del cicle està relacionada amb el projecte «3 mirades», que també s'estrena aquesta setmana i que tracta sobre els joves que migren dels seus països en solitari a la recerca d'un millor futur.

La iniciativa coorganitzada per la Biblioteca Carles Morató i el Pla de Ciutadania i de les Migracions del Consell Comarcal del Solsonès té com a objectiu fomentar el gust per la lectura i apropar als infants la diversitat cultural de la població solsonina. Per això s'intenta que ciutadans de diferents procedències comparteixin amb el públic històries dels seus països d'origen. Les sessions se celebraran els darrers divendres de cada mes fins al 27 de març a les sis i mitja de la tarda i l'entrada és lliure.