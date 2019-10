La cervesa manresana Gorg Blau, escollida com la millor del Solsbirra Fest

El Solsbirra Fest es va reivindicar en el seu segon any a la Fira del Bolet del Solsonès com a un dels principals reclams reunint a un gran nombre d'assistents el passat dissabte, ja que diumenge la pluja va afectar la normalitat de la fira.

El festival de la cervesa artesana de la comarca va escollir, mitjançant votació popular, quina era la millor de les que es van presentar, i la guanyadora va ser Gorg Blau de la cerveseria Hoppit. La cervesa de l'empresa manresana va superar els productes de les cerveseries La Masovera (Tremp), Grenyut (Santpedor) i La Calavera (Sant Joan de les Abadesses).

Gorg Blau està inspirada en un indret de Manresa, de la mateixa manera que la resta de cerveses de Hoppit com la Collbaix, la Sèquia o la Ben Plantada. La cervesa guanyadora del Solsbirra, és una doble IPA sense gluten que es caracteritza per tenir forts aromes i una alta amargor. Aquests trets van fer que els assistents l'escollissin com a millor cervesa de la segona edició del certamen.