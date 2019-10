Comença oficialment el termini de construcció de la nova escola El Vinyet

Després de molts anys de demanar la construcció de la nova escola El Vinyet, aquest dijous ha començat oficialment el termini de les obres del que serà el nou centre d'educació de Solsona. A partir d'ara, l'empresa encarregada de realitzar la construcció del nou equipament. BRD i Associats, disposarà de 18 mesos per dur-la a terme, per tant, si tot va segons l'esperat, els alumnes podran estrenar les seves noves aules el curs 2021-2022.

Representants de l'Ajuntament de Solsona, del centre escolar i de l'empresa encarregada de construir el nou edifici han signat aquest dijous l'acta de replanteig del projecte de manera que el començament de les obres és imminent. La construcció de la nova escola era una demanda històrica al municipi i és que actualment es troba en un espai municipal on els prop de 220 alumnes del centre, dividits en tres comunitats de petits, grans i mitjans, han d'estudiar en mòduls degut a la manca d'espai.

El procés per construir el nou equipament ha tingut diversos contratemps. El primer pas per a la construcció del centre, va ser la urbanització i adequació del carrer Francesc Ferrer i Guàrdia de Solsona per part de l'Ajuntament, que és on s'ha de situar la nova escola. Ja l'any 2014, es va anunciar el projecte de la nova escola, però a finals de 2016, un retard en l'entrega del projecte a la comissió que l'havia de revisar per trametre la licitació, va provocar que es retardés un cop més l'inici de la construcció.

Finalment la Generalitat va treure el projecte a concurs l'any 2018, però el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va obligar a licitar-lo de nou degut a irregularitats en el plec de clàusules de licitació i en alguns criteris d'adjudicació. Després d'un període d'incertesa, el conseller d'educació, Josep Bargalló, va anunciar en una visita a l'escola el passat mes de maig que les obres començarien després de l'estiu. Les paraules del conseller s'han complert i sembla que, si tot va bé, l'històric desig de Solsona es complirà finalment d'aquí 18 mesos.

La nova escola tindrà dos edificis, un que es destinarà a aules i administració i despatxos, que tindrà dues plantes, i l'altre que tindrà el gimnàs i una aula multiusos. A l'edifici principal s'hi preveuen tres aules per a preescolar, el menjador amb cuina completa, l'aula de psicomotricitat, la biblioteca, consergeria i els despatxos. A la segona s'hi trobarien les aules de primària. El cost total del projecte és de gairebé 5.500.000 euros. Aquest projecte s'engloba en una parcel·la d'uns 9.000 metres quadrats, dels quals els edificis n'utilitzaran gairebé 2.500.

A més el nou centre destacarà per l'eficiència energètica i el baix consum. Per exemple, la il·luminació del centre serà amb llums LED, s'escalfarà l'aigua amb calderes de biomassa i s'instal·laran plaques fotovoltaiques amb l'objectiu de ser més respectuosos amb el medi ambient.