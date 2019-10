Completen la segona fase de l'excavació del dolmen de Cal Xinquet situat a Odèn

Aquest mes de setembre s'ha dut a terme la segona campanya d'excavació del dolmen de Cal Xinquet, a Cambrils, al municipi d'Odèn. Els primers treballs s'havien fet a l'estiu del 2017. Enguany un equip format per estudiants d'arqueologia del Grup de Recerques Arqueològiques del Mediterrani i Pròxim Orient del Departament de Prehistòria de la UAB juntament amb membres del Grup de Prehistòria del Solsonès, s'han encarregat del projecte.

La localització i monumentalitat del megàlit de cal Xinquet doten a aquest jaciment d'unes característiques peculiars que en fan un espai de gran interès. S'ha pogut fer palès que l'ús del dolmen com a espai funerari perdura al llarg del Bronze Antic (1800 – 1500 ane; fa entre quasi 4.000 anys i 3.500 enrere, des d'ara).

L'excavació de la cambra funerària, molt ben conservada, ha permès definir completament la seva estructura. Es tracta d'un vas sepulcral format per quatre grans lloses en posició vertical o ortostats i una altra a sobre, en posició horitzontal, a mode de coberta. L'actual recerca ha posat en evidència que, ja en època històrica i potser abans, la cavitat havia estat buidada per a investigar el seu contingut o per donar-li altres usos. No obstant això, s'han pogut localitzar i documentar, en posició secundària, moltes de les restes que es trobaven al seu interior.

Les característiques del terra natural on s'aixeca el megàlit han condicionat i alterat el túmul que l'envolta. A diferència d'altres túmuls d'aquesta àrea geogràfica, l'estructura està formada per pedres mitjanes i grosses, que s'han anat desplaçant amb el temps degut a la inclinació del terreny, l'acció dels elements naturals, la vegetació i la mà de l'home.

L'excavació ha permès l'estudi de l'estructura i la recuperació de les restes esquelètiques humanes romanents i dels materials associats, probablement part del seu aixovar. Actualment s'està procedint a l'estudi de les restes antropològiques per determinar el nombre de persones enterrades i les seves peculiaritats, així com a l'anàlisi de totes les altres restes arqueològiques, als laboratoris de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Properament es proposarà un pla de consolidació i restauració d'acord amb l'Ajuntament d'Odèn, per tal de fer més entenedor aquest monument i destacar-ne el valor patrimonial entre el ric conjunt del megalitisme de l'alt Solsonès.