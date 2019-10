Surt a licitació la restauració de tres esteles-menhirs de la comarca

El Consell Comarcal del Solsonès ha posat a concurs el procés de restauració i conservació de tres estructures arquitectòniques prehistòriques del Solsonès amb un valor de sortida de gairebé 23.000 euros. Es tracta del menhir del Solà i l'estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu, originàries de Riner, i l'estela del Caballol, abans situada a Pinell de Solsonès.

Les tres estructures són a la Casa Gran del Miracle, al municipi de Riner, des que ara fa un any, l'octubre del 2018, es va decidir retirar-les dels respectius llocs on estaven a la intempèrie per evitar que empitjorés el mal estat que ja tenien. Aquesta acció va estar emmarcada en la iniciativa Gegants Immortals impulsada pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, juntament amb el servei d'Arqueologia i Paleontologia del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i diversos ajuntaments de la comarca. El projecte té l'objectiu d'evitar la pèrdua d'una valuosa informació impresa en els gravats i decoracions que presenten els menhirs a les superfícies. I és que es tracta d'estàtues-menhir que havien tingut tota la superfície repicada i posteriorment gravada amb diversos motius decorats i que s'estaven deteriorant a causa de la seva exposició a la intempèrie i a l'acció de l'home al llarg dels anys.

Un cop guardats els sis menhirs del programa al santuari del Miracle, el pas següent és dur a terme la seva restauració. El projecte de restauració està dividit en tres apartats. Primer es fan una sèrie d'estudis previs per conèixer la situació actual dels menhirs, llavors es procedeix a les accions concretes de restauració i conservació, i finalment es redacta un informe final.

El projecte de restauració dels menhirs està dividit en fases, de manera que en aquesta primera només es treballarà en tres dels sis menhirs, i en els següents s'hi actuarà els propers anys. Un cop restaurats els menhirs, s'haurà de decidir de quina manera tornar-los als seus emplaçaments originals, ja que aquesta sempre ha sigut la intenció del projecte. Tot i això, encara no s'ha decidit de quina manera tornaran, ja que es vol saber quin és l'estat real dels menhirs i si serà possible retornar-los a l'aire lliure sense perill de malmetre's. Per tant, es planteja l'opció de posar unes còpies dels menhirs als indrets originals o altres mètodes semblants si es considera que no quedaran en condicions de tornar al seu origen.

L'empresa encarregada del procés de restauració se sabrà a final d'octubre i el termini del procés serà el 31 de desembre.