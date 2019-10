El dur viatge des del Pakistan que arriba als joves de Solsona

La biblioteca Carles Morató de Solsona va iniciar ahir el cicle «Explica'm un conte», que consisteix que persones d'altres països i cultures que estan vivint al Solsonès expliquin un conte basat en el seu país d'origen als assistents. D'aquesta manera es pretén fomentar el gust per la lectura i apropar als infants la diversitat cultural de la població solsonina.

Els encarregats d'explicar el conte de la primera sessió van ser Arsalan Ali i Subhan Musthaq, dos joves que van emigrar del Pakistan en solitari a la recerca d'un futur millor. Musthak era el que tenia més dificultats per llegir però va esforçar-se per poder explicar el conte. Per altra banda, Ali domina més el castellà i dels dos va ser qui va parlar més i qui millor va captar l'interès dels assistents a la sessió.

Ali va explicar a Regió7 les seves motivacions per abandonar el seu país natal i la seva experiència com a jove que va emigrar del seu país en solitari i va arribar a Solsona fa prop d'un any.

El jove de 17 anys va arribar a Espanya després de vuit mesos de viatge en què va anar amb autobús, amb camió, va caminar molt i, com ell diu, va creuar moltes muntanyes. Durant el trajecte va conèixer altres migrants, dels quals destaca que sempre s'ajudaven entre ells ja que tots entenien el que estaven passant.

Ali explica que va decidir marxar del Pakistan perquè a la família només treballava el seu pare i el seu germà estudiava a la universitat, fet que els costava molts diners . Va decidir marxar perquè no era bo en els estudis i volia ajudar la seva família des de fora.

El jove destaca que el que més li agrada de viure ara a Solsona és tota la gent que des que va arribar l'ha ajudat i el fet que no hi ha «gent dolenta» que no el tracta bé només perquè és estranger.

Ali ara està estudiant per tenir alguna titulació que l'ajudi a trobar una feina més endavant. Assegura que a ell li agradaria tenir una botiga pròpia però que sap que primer haurà de treballar del que trobi i més endavant, si tot va bé, escollir a què vol dedicar-se i amb què es vol guanyar la vida.