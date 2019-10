La campanya pel càncer de còlon de Solsona en va descobrir un 3,2% de casos

Un 3,2% de les proves que es van fer a persones del Solsonès en la darrera campanya per detectar càncer de colon va donar un resultat positiu i van poder ser tractades, tot i que abans de la prova aquestes persones no eren conscients de tenir la malaltia. Les dades de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) del Solsonès expliquen que, del total de 1.866 persones que es van fer la prova, a 145 (7,8%) se'ls va detectar sang en les mostres. Tot i això, la taxa de detecció per cada 1.000 participants va ser semblant a la d'altres territoris. La taxa de càncer invasiu va ser del 3,2%.

Pel que fa als pòlips trobats en proves posteriors, un 14,5% van ser de baix risc, un 16,1% de risc intermedi i un 11,6% d'alt risc de convertir-se en càncer si no es tractaven. Ara, la sanitat solsonina inicia una nova campanya per posar al dia aquest mapa de persones amb càncer de colon.

El càncer de còlon i recte és el que afecta més persones, incloent tant homes com dones, a tot Catalunya, segons les dades del Pla Director d'Oncologia de Catalu-nya actualitzat l'any 2018, i també la segona causa de mort per càncer al territori català. El procés perquè els pòlips esdevinguin càncer és molt llarg, i això permet detectar-los precoçment i en molts casos eliminar-los.

Per lluitar contra aquesta malaltia, l'Oficina Tècnica de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte d'Althaia durà a terme durant els mesos de novembre i desembre el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte a la comarca del Solsonès. El procés començarà aquest novembre, quan les persones de la comarca compreses entre 50 i 69 anys, és a dir, les que tenen més risc de patir aquest tipus de càncer, rebran una carta per convidar-les a fer-se una prova molt senzilla des de casa.

La prova consisteix a recollir una petita mostra de femta per analitzar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es detecten a simple vista.

Els veïns i veïnes que hagin rebut la carta i vulguin participar en el programa hauran d'anar a una de les farmàcies adherides al programa que s'especificaran en el mateix escrit per recollir el kit necessari per dur a terme la prova de la femta des del seu domicili. Un cop es tingui la mostra, s'haurà de tornar a la mateixa farmàcia, que l'enviarà al laboratori per a la realització de les anàlisis pertinents.

El resultat de la prova es comunicarà als participants del programa per correu o bé per telèfon. En cas que la prova sortís positiva, s'oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia per descartar riscos.