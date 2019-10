La Fira d'Ous d'Euga de Sant Llorenç premia una gran carbassa de 625 quilos

La plaça de la Canal va acollir, com cada any, l'exposició de carbasses que participaven al concurs

La plaça de la Canal va acollir, com cada any, l'exposició de carbasses que participaven al concurs D.P.

La població de Sant Llorenç de Morunys va acollir, ahir, la Fira d'Ous d'Euga i el Mercat de Pagès en una edició més reduïda que altres anys a causa de l'actualitat política, ja que l'organització va considerar oportú anul·lar els actes del dissabte per facilitar l'assistència a la manifestació convocada a Barcelona.

Es tracta del certamen que anuncia l'arribada del fred a la vall de Lord, tot i que va lluir un sol esplèndid durant tot el dia a diferència de l'edició anterior de la fira, quan la pluja va dificultar la seva celebració.

Enguany, el premi a la carbassa que pesava més se l'ha endut Salvador Mogas amb una peça de 625 quilos. El fruit més pesat de la vall és un ou d'euga de 324 quilos cultivat per Jordi Torrebadella; i que, a més a més, ha establert un rècord. I pel que fa al premi a la carbassa més artística, ha anat a parar a Pere Vidal.

La Fira d'Ous d'Euga (tal i com els piteus anomenen les carbasses per un conte de Jacint Verdaguer, demostrant així una sana capacitat d'autoparòdia) ha comportat, en els seus onze anys d'existència, un increment en el consum d'aquest fruit, que també ha guanyat presència a la taula i, sobretot, als horts de la vall. En aquest sentit, i durant el cap de setmana, molts establiments de restauració de la zona han ofert als seus clients la possibilitat de degustar plats on la carbassa hi té un paper destacat; i, per un altre costat, a la plaça de la Canal s'hi podia observar l'elaboració d'un plat d'escuma d'ous d'euga amb bolets japonesos i manta de botifarra negra, a càrrec del restaurant Esquirol.

A més a més, la Fira d'Ous d'Euga i el Mercat del Pagès (aquest darrer es va incorporar dos anys després de celebrar-se la fira) són l'ocasió perquè els artesans de Sant Llorenç de Morunys i els pobles veïns exposin els seus productes.



Carbasses i folklore

La fira i el mercat són, alhora, l'oportunitat perquè el folklore piteu surti al carrer i llueixi les seves peces, a banda de la festa major de la vila.

Així, al migdia es va iniciar la cercavila dels gegants Els Tres Savis Piteus acompanyats per la resta del folklore, i que precisament són recreacions dels personatges del conte de Verdaguer. Després, ja a la plaça de la Canal, es va executar el Ball de la Coca, que se celebrava a la vall des de temps pretèrits i que es va recuperar fa pocs anys durant la Fira d'Ous d'Euga; i posteriorment es va repartir coca per a tothom. I, ja per acabar, els gegants van dansar al ritme del ball de L'euga.