L'ACA aprova dos convenis per al sanejament d'aigua amb Riner i Pinós

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat els projectes de redacció per a la creació d'una planta de sanejament d'aigües residuals als nuclis d'Ardèvol (Pinós) i Santa Susanna (Riner). A falta de la signatura definitiva entre els ajuntaments i l'Agència Catalana de l'Aigua, l'entitat destinarà 36.700 euros a cada municipi perquè desenvolupin la redacció del projecte de construcció d'una planta de sanejament d'aigües residuals en cada un dels nuclis.

Es tracta del primer pas per cobrir d'una forma moderna les necessitats d'aquests municipis per poder sanejar l'aigua bruta, coneguda com a aigua negra.

En el cas de Pinós, quan es construeixi la nova planta, es convertirà en la primera i única de tot el municipi, el que comportarà que al nucli d'Ardèvol es puguin abandonar una sèrie de mètodes de rebuig de l'aigua com per exemple les fosses sèptiques. La intenció del consistori és redireccionar el clavegueram del nucli d'Ardèvol fins a la planta de sanejament d'aigües residuals que es construirà gràcies al conveni aprovat per l'ACA, on es tractarà l'aigua per eliminar-ne els contaminants.

Pel que fa a Riner, Santa Susanna es convertirà en el tercer nucli del municipi que disposarà d'una planta de sanejament d'aigües residuals després de Freixinet i Su, i per tant pràcticament la totalitat del municipi quedarà coberta en aquest aspecte.

L'alcalde de Riner, Joan Solà, es va mostrar «molt content» que el projecte tiri endavant i va destacar que d'aquesta manera Riner podrà tenir en el futur un equipament de tractament d'aigua digne i modernitzat.

Per la seva banda, l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, va assegurar que la intenció de l'Ajuntament és crear la primera planta de sanejament d'aigües residuals en els propers dos anys. A més, va afegir que ja ha demanat un conveni per a la construcció d'una planta similar al nucli de Vallmanya, el segon amb més habitants de Pinós, tot i que el projecte està en un estat molt inicial.

L'Agència Catalana de l'Aigua farà una inversió de més de 4,2 milions d'euros amb una sèrie d'actuacions que beneficiaran un total de 18 comarques. Entre els 24 convenis per a la redacció de diversos projectes constructius n'hi ha dos a l'Anoia. Es tracta d'un projecte de sanejament del municipi de la Llacuna, per un valor de 48.200 euros, i de la mateixa acció als nuclis de Vilanova d'Espoia i la Serra de la Torre de Claramunt, valorada en 36.700 euros