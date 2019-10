L'Ajuntament de Solsona votarà al ple el projecte executiu del tanatori municipal

L'Ajuntament de Solsona donarà llum verda al projecte executiu del tanatori municipal. La proposta, que preveu un pressupost d'1,7 milions d'euros, se sotmetrà a votació al ple d'aquest dijous. L'equipament, pendent des de fa anys, s'ha d'adequar a les antigues instal·lacions del Club Sant Jordi. La polèmica del tanatori fa anys que dura. El juliol de 2018 es va aprovar el projecte bàsic, amb els vots favorables del govern i d'Alternativa per Solsona-CUP. Tanmateix, el projecte no va comptar amb el suport del PDeCAT, que va considerar que és una obra "inassumible". En el mateix ple es vol aprovar la sol·licitud d'una subvenció per poder començar els treballs l'any vinent.

Malgrat que l'equip de Govern, ERC, compta amb majoria absoluta, caldrà veure si la resta de forces -PDeCat, CUP i PSC- hi estan a favor. Pel que fa a la construcció, l'ordre del dia inclou també l'aprovació de la sol·licitud d'una subvenció de 250.000 euros al Pla únic d'obres i serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) en la convocatòria 2020-2024 per a l'execució dels treballs durant el 2020.

El projecte està redactat per l'arquitecta solsonina Anna Grau. Preveu conservar l'estructura actual de l'edifici i un vestíbul, tres sales de vetlla, una sala de cerimònies, els serveis, els espais administratius i els restringits al servei funerari en una superfície construïda de 1.021 metres quadrats.



Compra d'un immoble per a la Policia Local

En paral·lel, en el ple de dijous es votarà la compra d'un immoble al carrer de Llobera per ubicar-hi les oficines de la Policia Local, ja que, segons l'Ajuntament, les instal·lacions actuals estan obsoletes. El govern municipal ha negociat aquesta adquisició amb la propietat, La Caixa, per un import de 166.000 euros.

Aquest preu inclou la planta baixa, just a sota de les dependències de l'Agència de Desenvolupament Local i on fins fa poc hi havia ubicada una oficina de l'entitat bancària, amb accés des del carrer de Llobera, i el garatge i magatzem amb entrada pel Vall Calent.

En el mateix ple també es portarà a votació la tercera modificació de crèdit de l'any, precisament per destinar 166.000 euros de romanent de tresoreria a l'adquisició d'aquest immoble, i 34.000 més al pressupost d'obres i manteniment de la via pública.