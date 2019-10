Antoni Màrquez és el primer batlle que presidirà el Consell d'Alcaldes

Antoni Màrquez estrenarà demà el seu nou càrrec com a president del Consell d'Alcaldes del Solsonès en el ple de l'entitat. El batlle d'Olius es convertirà així en el primer edil president del Consell d'Alcaldes de la comarca després que la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, que fins ara era l'encarregada de presidir l'ens format pels batlles de la comarca, hagi decidit designar Màrquez per delegar les seves funcions. El Consell d'Alcaldes és una entitat que reuneix TOTS els batlles de la comarca, i per tant tots els municipis hi tenen representació, contràriament al Consell Comarcal, que té un organigrama més partidista i no té per què tenir representants de tots els municipis.

Màrquez, de l'Agrupació d'Electors Independents, és l'alcalde d'Olius, el tercer municipi amb més habitants de la comarca, i està complint la seva segona legislatura al capdavant de l'Ajuntament d'Olius, que va assolir gràcies al suport del regidor d'ERC, Josep Caelles, després que Junts per Olius els guanyés per vots.

Es compleix així la demanda de la majoria d'alcaldes de la comarca que sol·licitaven que la presidència de l'entitat recaigués en algun d'ells per raons que consideraven lògiques. Alarcón va entendre i acceptar aquesta demanda i va escollir Màrquez per delegar les seves funcions, que consistiran a partir d'ara a proposar assumptes a tractar, rubricar la convocatòria, presidir i dirigir les sessions dels edils de la comarca.

Márquez s'ha mostrat molt content d'entomar aquest nou repte i assegura que no canviarà grans coses respecte de la presidència d'Alarcón. El nou president destaca la unitat entre els alcaldes del Solsonès per lluitar per la millora de la comarca i assegura que la seva intenció és «fer grup i anar i treballar units a tot arreu».