Olius bonificarà amb el 50% de l'IBI les llars amb instal·lacions d'energia solar

L'Ajuntament d'Olius va aprovar en el darrer ple una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost sobre els béns immobles als habitatges del municipi que tinguin instal·lats sistemes d'aprofitament d'energia solar sense estar-hi obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals. L'acord va sortir publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de l'any que ve.

La nova normativa exigeix que per gaudir d'aquesta bonificació s'han de complir dos requisits: la instal·lació per a la producció de calor ha de disposar de l'homologació corresponent, i els béns immobles han d'estar destinats a l'habitatge. Per justificar que l'immoble compleix aquests dos requisits, s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud l'acreditació de l'homologació i el certificat de l'Ajuntament que certifiqui que es tracta d'un immoble destinat a l'habitatge i per tant dona llum verd a la seva instal·lació. Aquesta bonificació del 50% de l'IBI serà vigent a Olius durant els cinc anys posteriors a la presentació de la sol·licitud.

L'alcalde d'Olius, Antoni Màrquez, explica que la intenció d'aquesta iniciativa és «afavorir l'habitatge que intenta fer autoconsum amb energia elèctrica o bé aconseguir aigua calenta a través de plaques solars». «És una manera de reduir el CO2 i lluitar contra el canvi climàtic», assegura Màrquez. El batlle assenyala que la llicència d'obres destinada a la instal·lació del sistema de reaprofitament d'energia solar també la cobrirà l'Ajuntament en un 50%.

El nombre d'habitatges d'Olius que utilitzen aquests sistema encara és baix. Per exemple, durant l'últim any només dos habitatges han instal·lat aquests sistemes en tot el municipi. Màrquez ho justifica dient que des de la creació de l'impost al sol, el tema de l'energia solar va canviar del tot i el seu creixement es va aturar. Per això, l'Ajuntament d'Olius confia que aquesta mesura pot incentivar els veïns del municipi i ajuntaments d'altres localitats de la comarca a impulsar aquest tipus de sistemes com les plaques solars.

Sense anar més lluny, avui al ple de l'Ajuntament de Solsona s'ha de tractar una modificació d'ordenances fiscals que, entre altres punts, preveu la mateixa mesura que ha tirat endavant el municipi d'Olius, amb l'única diferència que en la proposta de Solsona la bonificació serà vigent durant tres anys, mentre que a Olius ho és durant cinc.

L'Ajuntament d'Olius també va aprovar la modificació d'ordenances fiscals de l'impost sobre activitats econòmiques, de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb l'objectiu d'adaptar-los a la nova normativa tributària.