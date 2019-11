El ple aprova l'esperat projecte del tanatori a Solsona amb l'abstenció de Junts

El ple celebrat ahir a l'Ajuntament de Solsona va aprovar el projecte executiu de les obres del que serà el nou tanatori municipal amb 10 vots a favor i 3 d'abstenció, els dels regidors del grup de Junts per Solsona.

El projecte, que es va presentar com un dels punts estrella del programa d'ERC en les eleccions municipals del 2015, no s'havia pogut dur a terme fins ara. El projecte bàsic es va aprovar l'any 2018, i ahir finalment es va aprovar el projecte definitiu, que tindrà un cost d'1.715.686,14 euros. En el ple també es va aprovar demanar una subvenció al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) per destinar-la a la realització d'aquestes obres.

El nou tanatori es farà a l'antic Club Sant Jordi, situat a l'avinguda Mare de Déu del Claustre, i el període d'execució és previst que sigui de 12 mesos. La realització d'aquesta iniciativa ve donada pel mal estat de les instal·lacions del tanatori actual. El nou equipament disposarà de tres sales de vetlla amb opció d'ampliar-les a cinc si es necessités augmentar el nombre de sales en el futur. A més, el nou tanatori disposarà d'una sala de cerimònies per a 150-200 persones, un ampli vestíbul de més de 100 metres quadrats, tres sales d'espera i una zona destinada als cotxes funeraris, tot en una mateixa planta.

A més, la intenció és que sigui un equipament amb un cost energètic molt baix. Per aconseguir-ho s'utilitzaran llums Led, plaques fotovoltaiques i la il·luminació de la llum natural en moltes de les sales de l'edifici.

El projecte, impulsat per ERC des d'anys enrere, va ser aprovat amb els vots a favor dels republicans, dels regidors de la CUP i del PSC i amb les abstencions de Junts per Solsona, però tota l'oposició va coincidir que el preu de l'obra els semblava massa elevat.

El portaveu de Junts per Solsona, Marc Barbens, va justificar la decisió del seu grup en el fet que, tal com van dir en l'aprovació del projecte bàsic el 2018, el preu continua sent massa car. A més, van afegir que no estan d'acord que la subvenció del PUOSC es destini únicament al projecte del tanatori ja que això podria hipotecar altres projectes. Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Pilar Viladrich, va donar suport al projecte i va assegurar que, malgrat que l'import és elevat, s'havia reduït en prop de 200.000 euros el pressupost respecte del del projecte bàsic, i que atès l'estat de l'actual tanatori era important tirar endavant l'adequació i la reforma del que serà el nou equipament funerari perquè «com més tardéssim més ens podria haver costat en un futur».