Solsona comprarà un immoble al nucli antic per fer-hi les oficines de la Policia Local

L'Ajuntament de Solsona va aprovar en el darrer ple la compra d'un immoble al carrer de Llobera, número 31, per traslladar-hi la Policia Local, ja que l'actual equipament del cos policial està quedant petit i obsolet.

El consistori comprarà l'edifici per un valor de 166.000 euros després d'haver-ne negociat l'adquisició amb La Caixa des de l'anterior mandat. A la planta baixa té previst col·locar-hi les oficines, ja que l'entitat bancària ja les tenia allà anteriorment i el procés d'adequació seria molt més fàcil i barat. L'edifici també disposarà d'un garatge i un magatzem amb capacitat suficient per albergar els diferents vehicles i el material de la Policia Local de Solsona, l'accés dels quals es farà des de Vall Calent. En el ple extraordinari celebrat dijous també es va aprovar una modificació de crèdit per extreure 200.000 euros del romanent de tresoreria per destinar-ne 166.000 a la compra de l'immoble i la resta a conservació de vies públiques.

Els regidors de la CUP van ser els únics que hi van votar en contra i van justificar-ho assegurant que es podrien haver previst altres opcions com el lloguer i que l'Ajuntament està invertint massa en patrimoni i no en altres necessitats que té la ciutat, com millorar les propietats que ja té el consistori, invertir en millores als parcs infantils, a la pista esportiva, i eliminar barreres arquitectòniques, entre d'altres.

L'alcalde de Solsona va defensar la decisió dient que s'havia presentat una bona oportunitat de comprar l'immoble i que, segons un tècnic, el valor de l'immoble era de 200.000 euros i, per tant, s'havia d'aprofitar la ocasió. També va explicar la situació de l'equipament actual de la Policia Local, un immoble que s'està fent petit, ja que s'ha multiplicat el nombre d'agents des de la seva instal·lació, els lavabos són obsolets i no tenen espai suficient per guardar el seu material.

Junts per Solsona hi va votar a favor entenent que era necessari per al cos policial traslladar-se a aquest nou equipament, però la formació liderada per Marc Barbens va mostrar-se reticent que el consistori es carregui de patrimoni i descuidi el manteniment o les millores del que ja té.

La regidora del PSC, Encarna Tarifa, va entendre la voluntat de l'Ajuntament i va assegurar que el fet que obtingui patrimoni no ha de ser dolent.