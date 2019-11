Solsona acull un congrés estatal sobre l'ús de models en la gestió forestal

El Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC) acollirà durant els propers dos dies a partir de demà la cinquena edició del Congrés de Modelització Forestal organitzat per la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF) que portarà com a lema «Modelització forestal a l'era de la informació: reptes i solucions davant d'un futur incert».

El CTFC i la Universitat de Lleida col·laboren amb aquesta reunió del sector forestal estatal que tindrà com a eix central la modelització forestal a l'era de la informació i serà un espai de discussió sobre els reptes que s'aborden des d'aquesta línia de recerca en un context on cada vegada hi ha més disponibilitat de dades.

El Congrés aplegarà una setantena d'assistents, dels quals 45 hi participaran activament com a ponents repartits entre quatre sessions. Aquestes seran «Modelització del creixement i la producció forestal: noves tècniques i eines», «Modelització de la dinàmica forestal i la distribució d'espècies en un context de canvi global», «Quantificació, valoració i optimització de serveis ecosistèmics» i «Modelització de processos ecològics i interaccions bosc-aigua».

Per tractar aquests temes, l'organització ha convidat a cinc ponents com a plat fort del Congrés. Es tracta de Felipe Bravo, president de la SEFC, que inaugurarà el Congrés, Rafael Calama de l'Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Núria Aquilué, del CTFC, Elsa Varela de CREDA i Miquel de Cáceres, també del CTFC.

L'investigador de la Universitat de Lleida i coordinador de l'acte, Aitor Ameztegui, destaca la importància d'aquest congrés que engloba experts del sector forestal a nivell nacional a Solsona. «En un context de canvi global, on tot canviarà, tant el clima com altres factors, aquestes eines ens aniran molt bé per fer simulacions a futur», diu sobre els diferents models que centraran les ponències del Congrés.

La reunió també gaudirà de la presència de representants de l'administració catalana i balear. «Ens hagués agradat que vinguessin més representants de l'administració però pel perfil que té el congrés és normal que no en vinguin gaires», explica Ameztegui remarcant el caràcter acadèmic del Congrés.

Ameztegui també explica que el congrés «és un punt de trobada» per debatre sobre el present i el futur del sector i per això «hem plantejat un taller participatiu per discutir sobre fins a quin punt els models que estem utilitzant són útils per a la gestió i, si no ho són, descobrir què els falta».