L'abocador de Clariana de Cardener rep la visita d'una delegació del Líban

El Centre de Tractament de Residus del Solsonès situat a Clariana de Cardener i dirigit pel Consell Comarcal del Solsonès, va rebre la visita d'una delegació del Líban a les seves instal·lacions per poder-ne veure el funcionament. La visita va ser organitzada per l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya i emmarcada en el Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD) del Líban.

A Catalunya, aquesta delegació ha mantingut reunions tècniques i ha realitzat diverses visites, entre elles al Centre de Tractament de Residus del Solsonès. Es va escollir visitar el centre de Clariana de Cardener perquè té una sèrie d'aspectes tècnics rellevants com és el sistema de compostatge que s'hi duu a terme o el tema de la mineria d'abocadors. Una de les tècniques que fa el seguiment de la planta dia a dia va fer una xerrada a la delegació sobre les instal·lacions i les coses que s'hi podien veure i, posteriorment, es va fer una visita del terreny.

El Líban és un dels països més castigats per la crisi dels refugiats a la Mediterrània on més d'una quarta part de la població són persones refugiades, principalment sirianes i palestines. Aquest increment de la població ha augmentat el problema entorn als serveis bàsics, entre ells la gestió de residus, i, per tant, van demanar ajuda en aquest aspecte.

L'actuació del programa de les Nacions Unides se centra en una comunitat, la Unió de Municipis d'Al Fayhaa situat a la zona de Trípoli, al nord del país. Es tracta de 4 municipis on hi han arribat més persones cercant refugi. Les accions previstes consisteixen en la millora de la gestió de residus a través de la planificació, la recollida selectiva i l'educació ambiental, que donaran servei a més de 800.000 persones. La primera fase del projecte ja ha acabat i va tenir com a eixos principals la planificació, la recollida selectiva de residus i l'educació ambiental. En el terreny també es van fer 4 proves pilot amb construcció d'infraestructures i equipaments que van costar uns 700.000 euros.

La segona fase va començar amb la visita d'alguns membres de la comunitat d'Al Fayhaa i de representants de Nacions Unides aquí a Catalunya per consolidar i enfortir la primera fase, per tant, aquesta té un component molt fort d'intercanvi de coneixements, formació, capacitació i d'ajudar a reforçar la primera fase.

Aquest programa està finançat amb diners de l'Ajuntament de Barcelona, del Fons Català de Cooperació, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de l'Agència Catalana de Cooperació. L'Agència de Residus ha estat implicada en el projecte a nivell d'assistència tècnica.